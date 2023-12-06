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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯質疑早知IPEF首輪無台灣　賴清德競總：非法揭露涉密文件

▲▼賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（圖／賴清德競辦提供）

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／賴清德競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市立委參選人徐巧芯今（6）日揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，質疑台灣吃了萊豬、開放福食，但美國仍不支持台灣加入區域經濟整合。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱回應，此說法凸顯其對台美關係的陌生，應回答為何非法揭露涉密文件。

根據徐巧芯揭露的文件內容，美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），我方則表示，台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。

對此，陳世凱表示，關於台美雙邊關係，無論在安全上，乃至於包括在經貿上的進展，國人都有目共睹，諸如「台美21世紀貿易倡議」協定的簽訂，不僅對台美經貿、對台灣各領域產業有相當助益，協定也成為很多國家希望深化與我國經貿關係的重要範本。

陳世凱指出，事實上，近期以來「台美21世紀貿易倡議」的簽署，還有避免雙重課稅的加速解決等，也在在證明台美關係的緊密及穩健；至於IPEF，如果對當下相關議題有基本的理解，就會知道這是一個正在形成中的架構，而台灣也會持續爭取參與，國民黨3位立委參選人（指開記者會的徐巧芯、游淑慧、張斯綱）的說法及反應，反而凸顯了國民黨對經貿議題與台美關係的陌生。

陳世凱質疑，所謂政府間傳遞訊息的涉密文件，國民黨的立委參選人卻為了自身的政治利益，刻意煽動，而至於為何非法揭露，甚至有無變造扭曲，恐怕是這3位要跟有關單位還有社會回答的。

民進黨國際部主任趙怡翔則解釋，對於IPEF本身，關心國際新聞的人都知道，IPEF至今未完成談判，同時在美國國內壓力下，拜登政府已宣布暫緩數位貿易章節，甚至共和黨候選人表示當選後立刻撤銷該架構，顯見這項協定的未來充滿不確定性。

趙怡翔說明，相對而言，台美21世紀貿易倡議已達成第一階段協議，並獲得美國參眾兩院跨黨派支持及美國總統簽署，台美雙方也正針對數位貿易、標準、國營事業，以及非市場政策等議題進行第二階段談判，這是蕭大使任內實際的成績，也是國內企業能感受到的成果。

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