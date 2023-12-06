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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控發黑函指吳崢「滿嘴噴屎」　張智倫駁斥：要民進黨為不實誣陷道歉

▲▼張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

▲張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

記者崔至雲／新北報導

近期Line群組瘋傳一段影片，指涉民進黨立委參選人吳崢是「空降美國人」、不分區立委參選人王義川「滿嘴噴屎」、政治評論員李正皓「有前科」，是「選舉蟑螂」等語。吳崢今（6）上午舉行記者會，指控國民黨對手張智倫團隊散佈黑函、罪證明確，已明顯觸法，希望檢調能查明幕後黑手，還給中和乾淨選風。對此，國民黨新北市立委候選人張智倫嚴正否認，要求民進黨應該為一切不實的誣陷鄭重道歉。

吳崢表示，張智倫團隊最核心、最重要的幹部，也就是張智倫團隊總幹事張國炎，於多個百人群組散布內含對吳崢、王義川、李正浩的不實文宣影片，內容包含指涉當事人「有前科」、「滿嘴噴屎」、「有美國籍」、「選舉蟑螂」、「三賤客」、「『牠』們不是中和人」等，通篇造謠，言語低劣粗鄙，觸犯加重誹謗、公然侮辱及意圖使人不當選罪證明確，三人將提出告訴，面對這種惡質的選舉文化，絕對不姑息。

張智倫則嚴正否認表示，對手聲稱的各種蒐證及「魚肉鄉民」、「豢養里長」等貶抑指控，已對支持者造成綠色恐怖，呼籲中和鄉親團結一心，唾棄民進黨的惡質選風。

張智倫競總表示，此次競選皆採正向選舉文宣，歡迎所有鄉親擦亮雪亮雙眼查明真相，他們以正義形象來反駁一切負面不實的誣陷。

張智倫也強調，競選團隊強調選舉一路走來光明坦蕩，不容許選舉奧步，操弄、謾罵是選民最唾棄的惡質選風，張智倫團隊要求民進黨應該為一切不實的誣陷鄭重道歉。
 

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