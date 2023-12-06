綠議員批新北衛生局「包庇侯友宜」　糟蹋公務員

▲多位民進黨新北市議員舉行記者會。（圖／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜曝光精障者姓名與長相，涉違反《精神衛生法》，但新北市衛生局認定無違反規定。對此，民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜今（6）舉行記者會，批評衛生局行政不中立，包庇特定候選人，發文向衛生局檢舉，盼衛生局秉公處理，維護精神相關疾病患者的權益。

卓冠廷表示，侯友宜4日在新北市板橋縣民大道的競選辦公室開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，開頭就先播放了臉書這段影片，並且透過網路直播再一次的將狹持公車的思覺失調患者的姓名和長相播放出去。

卓冠廷說，侯友宜在知道涉嫌觸犯《精神衛生法》後，至今沒有道歉，反而像他最討厭的小偷一樣，偷偷把影片下架，認為侯友宜和副總統參選人趙少康之行為已違反《精神衛生法》第24條（修法實施後為第39條）未經病人同意者，不得對病人錄音、錄影或攝影，並不得報導其姓名或住（居）所之規定。

卓冠廷認為，新北市衛生局昨日認定侯友宜臉書這段影片是「早年已報導過新聞資訊，應無違反《精神衛生法》報導其姓名的規定」，非常不妥，且有包庇侯友宜違法之嫌，決定將相關證據搜集，行文衛生局檢舉，請衛生局不要再糟蹋公務員行政中立的責任，睜開眼睛看清楚侯友宜違法的證據，否則新北市政府衛生局就有包庇或廢弛職務之嫌。

黃淑君認為，衛生局對外爭議不僅重創士氣，對內無法使員工信服，才導致新北衛生局成為近5年來離職人數第二高的單位，已離職97人，這都是局長陳潤秋領導無方，應該要下台負責。