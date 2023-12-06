台中男連闖4紅燈！卡車陣被警拉下壓制　酒測值飆出0.95

記者許權毅／台中報導

台中市一名林男今（6）日6時許在北屯區高速闖紅燈，巡邏員警見狀上前攔查，該車卻又再闖3處紅燈，隨後在一處車陣卡死，員警強勢將林男拉下車，馬上聞到濃濃酒味飄散，經檢測酒測值高達0.95mg/L，被依公共危險送辦。

▲台中一名林男今早酒駕上路，連闖多處紅燈，員警上前攔查，發現他飄出濃濃酒味，酒測值高達0.95。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第五警分局文昌所今日一早6時34分巡經中清路與環中路口時，發現一輛黑色轎車違規闖紅燈，且車速頗快，員警騎乘警用機車上前尾隨，過程中該車又連闖3處紅燈，一路沿中清路往大雅方向飆竄。

員警見該車卡在車陣中，馬上喝斥該駕駛下車，不過該男拒不開門，員警同步呼叫支援，並且依規定強制將駕駛控制，果真一開門，便聞到該男身上飄出濃濃酒味。員警身上密錄器拍下，男子被要求下車，不斷喊「沒有喝酒！好啦！好啦！」隨後被警方制伏。

經查，該男是42歲林男，喝酒狂歡後酒駕上路，酒測值飆高到0.95mg/L，被依公共危險罪嫌送辦。警方呼籲，酒駕零容忍且害人害己，切勿心存僥倖以身試法，警方也將持續嚴正取締。

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