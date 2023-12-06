快訊／頒獎遭統神嗆「販毒狗」！　Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

▲直播主Toyz。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

電競「英雄聯盟」（LOL）前世界冠軍「Toyz」劉偉健曾爆吸毒、販毒爭議而吃上官司，台中地院一審判決4年2月徒刑，但Toyz提出30多張公益團體感謝狀，證明自己對台灣有貢獻，盼能爭取緩刑。案經上訴，台中高分院今(6日)宣布二審結果，駁回上訴，維持一審結果；而今Toyz本人未到場聽判。本案仍可上訴。

電競好手Toyz雖然爆出染毒風波，但仍掌握流量密碼，火速於直播圈復出，包括參加拳賽「拳上」、以及擔任美食公道伯抓包「超派炸雞」偷倒廢油事件，屢屢博得龐大流量、登上媒體版面。4日Toyz受邀到「星光電競大賞」擔任頒獎人，不料卻狹路相逢，與世仇「亞洲統神」張嘉航巧遇，當場遭飆罵「販毒狗」、「丟人現眼」，隨後統神還拒絕領獎，與妻子003帶著孩子高歌離席，場面一度尷尬。

▲Toyz頒獎時遭到得獎者亞洲統神怒嗆「販毒狗」，場面一度尷尬。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

Toyz遭統神當眾嗆聲引發網路熱議，隨後Toyz開直播道歉，表示自己過去雖然拿了世界冠軍，但卻因染毒而讓電競圈蒙羞，因此決定持鐵鎚砸爛冠軍戒指，宣布退出電競圈，隨後還播放佛經，吸引數萬人觀看直播。

Toyz在直播呼麻、販毒一案經台中地院審理後，認定Toyz坦承犯行，且已交出毒品上游，考量Toyz犯後態度始終坦承，因此一審減刑後合併4個販毒罪、2個販毒未遂罪共判處4年2月徒刑。但Toyz在交保後與律師積極提出30多張公益團體感謝狀，主張自己對台灣社會「有貢獻」，盼法官能夠從輕發落，爭取緩刑機會。

▼Toyz事後開直播砸爛冠軍戒指，宣布退出電競圈。（圖／翻攝Toyz YouTube）