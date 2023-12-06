發票狂槓龜！神人怒做「3圖表」算出期望值　2組合最容易中獎

▲發票開獎時，不少人總期待自己能成為抱回千萬大獎的幸運兒。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

中發票是台灣人每2個月1次的小確幸，就算沒有千萬大獎，中個1、2張200元的小獎也很開心。對此，有專業網友因為好幾期發票都沒中獎，決定算出一般統一發票、雲端發票和超商會員的中獎期望值，以及發票期望值最高的組合方式。貼文一出，引發關注。

一名網友在Dcard發文表示，他今年有好幾期發票都沒中獎，最多也只中過200元，因此上網蒐集了一些發票中獎率的討論，並以粗略的算法再扣掉很多例外的狀況下，算出統一發票的中獎機率。

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原PO說明，一般統一發票兌獎只需要對數字就好，因此8碼的數字共有一億種組合，而期望值是中獎機率乘以中獎獎金，加總後一張發票的期望值大概落在1.08元左右；至於雲端發票加開獎，台灣去年開出的電子發票總數約80億，每2個月的電子發票約為13億，存入載具的比率約是3成，中獎機率約在4億分之一，因此若發票全部都存手機載具的話，一張發票的期望值會是1.08加2.4，也就是3.48，提升很多。

▲▼原PO算出發票的中獎機率。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也提到，現在去超商結帳的時候店員都會問要存會員還是載具，是因為超商的平台也都會有加開獎項。他以小七用的 open point會員為例，最大獎10萬OP點有10名，100 OP點有一萬名，存在會員裡就可以參加抽獎，而根據近期新聞 OP的會員有1500萬名，假設全部的會員都有使用存取發票功能，中獎率還是比一般發票高個6.6倍。

原PO推算，超商平台的期望值會是0.267，但現實期望值應該會更高，目前有使用的人數可能只有500萬或更低，所以發票期望值最高的方式會是「一般消費用雲端發票，有2次抽獎機會，期望值為3.48；超商消費存會員載具，有3次抽獎機會，期望值為 3.74。」換句話說，超商消費大概26張就差不多有100點的價值，要中200元的六獎則至少要蒐集58張以上。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛表示「終於知道店員問我存會員是存到哪裡去了」、「凡事喜歡求數據做事的人，真的非常感謝原PO的這篇文，整篇文看得讓人很有安全感」、「這次中了1000，兩張500的，好幸運希望大家下次都能中獎」、「有研究過，到我這邊就是0%」。