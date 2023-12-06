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兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

一名3寶爸發現孩子和自己長得不像，驗DNA發現超狗血真相。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名3寶爸發現自己的孩子竟是「兄弟」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有句話說「婚姻是愛情的墳墓」，婚後的生活並非一定可以像童話故事般美好。有一對育有3個孩子的夫妻，人夫發現隨著小孩漸漸長大，兒子和他越來越不像，於是去做親子鑑定，結果出乎意料，養了18年的小孩竟然變成自己的兄弟，宛如八點檔的劇情真實上演。

網紅「金律師分享案例，透露有一對夫妻，結婚後生下3個小孩，一家人和公婆同住，人夫發現老大越長大和他越不像，決定去驗DNA，沒想到匹配結果不是99.9%，而是85%，代表還是有一定的相似程度，一查驚覺孩子的生父竟是自己的親生爸爸，「你的兒子變成你的兄弟」，更扯的是，他的媽媽一直知道這件事，卻放任不阻止。

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許淑琴律師分享接過的案子。（圖／翻攝自泰辣Tyla YouTube）

▲許淑琴律師分享接過的案子。（圖／翻攝自泰辣Tyla YouTube）

人夫知道真相後，罹患憂鬱症暴瘦，每天都對妻子辱罵，極盡百般羞辱，妻子長期以來受不了，決定提告家暴訴請離婚。男方原本不同意離婚，認為自己明明是受害者，卻是妻子要離婚。

值得一提的是，妻子在婚姻中曾出去外面喝酒，回家發酒瘋，人夫要出來抓住她，帶回房間睡覺，而公公也出現，卻不是來幫忙，竟是伸狼爪摸屁股，令人傻眼至極。

人夫因為出身傳統家庭，沒辦法反抗自己的爸爸，只能默默忍受。更崩潰的是，後來又做DNA鑑定，結果顯示3個小孩只有1個和他有100%血緣關係，另外2個都是公公的。由於他遲遲擺脫不了陰影，最後撐不下去，選擇結束人生。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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