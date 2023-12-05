鹹酥雞太香！外送員竟在「門口偷吃」　被抓包辯：看有沒壞掉

▲外送員忍不住轉身偷吃客人的食物。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，三餐外食、叫外送是許多人的日常，相關爭議也層出不窮。一名女網友抱怨，叫了鹹酥雞，結果一看監視器發現外送員居然直接在門口偷吃，對方被抓包後竟回「吃看看食物有沒有壞掉」，讓她超傻眼。

原PO在《爆料公社》表示，好扯，幸好有看到監視器畫面，沒想到外送員竟然這樣偷吃，還直接就在門口偷吃，「太誇張了！我打給他，他竟然回我，外送很遠，吃看看食物有沒有壞掉。」

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▲網友氣憤地在臉書社團抱怨外送員誇張的行徑。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

原PO傻眼的說，「我真的很想回他，你的行為才是壞掉吧！我知道外送員很辛苦，尤其是雨天，但是可不可以選擇接單了就有點職業道德？害我整個嚇死不敢吃。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「檢舉讓他停權」、「這有沒有辦法提告」、「都有看到攝影機了還敢偷吃，真的是不想幹了」、「雙開就算了，還是個欠投訴的」、「車牌很清楚，報警後在裡面吃個夠，回報客服退錢和投訴」。

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