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同學虧女友「一股媽媽味」！他刪光合照：帶出去丟臉　3個月後哭了

有時候人往往因為朋友的一句話，因此開始對伴侶挑剔。（示意圖／報系資料照）

▲有時人往往因為朋友的一句話，因此開始對伴侶挑剔。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有時候人往往因為朋友的一句話，因此開始對伴侶挑剔。一名男網友提到，因女友被兄弟嫌有股媽媽味，所以覺得帶她出去很丟臉，索性就不讓女友參加應酬、聚會，怎料到近日女友竟對他提出分手，讓他相當傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，前陣子去參加大學同學的聚會，餐後到錢櫃續攤，就把女友叫來，想說也介紹給大家認識，女友去上廁所時，幾個大學的兄弟就湊來耳邊說「你換口味了喔，怎麼現在這個有一股媽媽味，你應該被照顧得很好吧」，讓他開始反思。

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原PO透露，突然想到大學歷任都是豔麗網美型，現任是一個身材有點圓潤，但長相算可愛的女生，不過完全跟豔麗、網美沾不上邊；回到家後可能是虛榮心作祟，他決定刪掉社群平台上所有與女友的合照，之後也不再帶女友到朋友聚會或是交際應酬。

原PO說，「前幾次她會問要不要她一起來，這樣比較方便接送，我都會拒絕她，覺得帶她出去有點丟臉，之後她也沒再提起，就這樣持續2、3個月吧，我以為我們感情很穩定，但昨天她跟我提分手，每次交際應酬回來一身酒氣，她不但沒生氣，還等我酒醒，問我有沒有不舒服，煮湯給我喝的女人突然說要分手？我真的很不理解？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「女人的第六感很準的」、「正常啊，你這種心態，將心比心」、「跟你分手剛好而已，反正你心態不正有問題」、「往往失去之後才會懂的珍惜，一個這麼好的女朋友，就因為你朋友說了有一股媽媽味，你犯賤呀」。

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