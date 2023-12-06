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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024大選將發生「安哲秀現象」？　趙少康8字回應

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康被問到2024大選是否會出現「安哲秀現象」，他直言，現在說這個還太早，搞不好之後民眾黨總統候選人柯文哲支持度會翻上來也說不定，「最後快到了再來看」。

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康認為現在談「安哲秀現象」還太早。（資料趙／記者林敬旻攝）

前立委蔡正元在5日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中向趙少康提問，他表示，有發現趙在動「安哲秀現象」的腦筋，安哲秀現象就是三組人選中，第三組人覺得沒有希望，就號召支持者來支持另外兩組人選中的一組，目前台灣政壇上有兩個「安哲秀」，在明的是鴻海創辦人郭台銘，在暗的是柯文哲，但要促成這個現象，藍白就不能繼續對立下去，所以想知道趙少康是否有辦法創造出安哲秀現象。

蔡正元還提到，趙少康曾說要把柯文哲的民調打到20％以下，現在民調出來了，柯真的掉到20％以下，國民黨總統候選人侯友宜民調上升的幅度還維持在趙少康的聲浪最高點，沒有再往上走，未來是否有辦法繼續往上走也是大家很關心的議題之一。

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲趙少康認為現在民調高不見得是好事。圖片由左而右依序為侯友宜、柯文哲、賴清德。（資料照／記者李毓康、林敬旻攝）

針對安哲秀現象問題，趙少康回應，郭台銘當然要拉回來，只是郭目前還沒消氣，而柯文哲是候選人之一，對候選人要有一定的尊重跟禮貌，距離大選還有30多天，現在談安哲秀現象還太早，說不定之後柯文哲的支持度會翻上來，「最後快到了再來看，現在還太早。」

而近期各陣營談論市政，大巨蛋議題再度躍上檯面，藍綠白隔空互打。趙少康坦言，談論市政難免會有一些批評，賴清德、侯友宜、柯文哲都當過市長，賴曾經200多天沒進議會，柯的市政沒有做好，侯則是把五股垃圾山變成美麗園區，比市政的話，侯真的比賴、柯還要強。

至於民調問題，趙少康澄清，他從未說過要把民眾黨打到20％以下，當時是記者問他選戰要怎麼打才能贏，他覺得這是數學問題，賴清德支持度若是40％，剩下的60％一定得是一個40％以上、一個20％以下才有辦法贏，他總不能說自己這邊是20％以下吧。

最後，趙少康也提到，目前還有部分選民尚未表態，現階段就是努力打選戰，爭取支持，希望這些人都能出來投票，況且民調也不是完全準確，「現在民調太高也不見得是好事，現在這樣很好，讓賴清德第一，第一很好。」

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