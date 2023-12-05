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國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　空拍圖震撼曝光

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗藍營要角全數到場，主辦單位粗估現場突破2萬人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、柯沛辰／苗栗報導

國民黨正副總統參選人「侯康配」5日傍晚在苗栗縣政府廣場封街舉行造勢大會，由苗栗縣長鍾東錦扮演東道主，號召地方藍營勢力。晚間7點多，侯友宜、國民黨主席朱立倫進場，受到支持者熱情簇擁，走了約10多分鐘才上台，現場1.5萬張椅子也通通坐滿。主辦方估計，約有2萬人到場。

國民黨4日宣布，預計在2024年1月13日總統大選前舉辦15場選前大型造勢，首站選在苗栗縣。在鍾東錦號召下，苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長劉政鴻、立委徐志榮、陳超明、立委參選人邱鎮軍等地方要角都與會出席。

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼侯友宜、朱立倫在支持者旗海簇擁下進場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

稍早7點10分，侯友宜和朱立倫在鍾東錦等人的陪同下進場，但短短不到200公尺的距離，在支持者簇擁下，侯仍走了10多分鐘才得以順利上台，讓主持人不得不頻頻喊話，拜託鄉親讓出一條道路。

儘管趙少康沒有到場，但之後也以影片方式參與。另外，不分區立委參選人柯志恩、台北市立委參選人徐巧芯也到場助講。對此，主辦方粗略估計，現場湧入超過2萬名支持者。

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

朱立倫致詞時表示，鍾縣長跟他說客家鄉親最重情義，要動員一場最大場的給他看，如今現場擺放1.5萬張椅子，仍然還有好多人站著，讓他非常感動。

朱立倫呼籲，苗栗鄉親除了支持侯友宜、趙少康，也一定要讓陳超明、邱鎮軍進立法院幫苗栗打拼。

▼台下1.5萬張椅子不夠坐，還有許多支持者站著，讓朱立倫直呼「非常感動」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國民黨苗栗大造勢破2萬人！侯友宜進場走10分鐘　1.5萬張椅子不夠坐。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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