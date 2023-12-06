柯文哲被控卡「大巨蛋」8年　前市政顧問：遲遲做不出決斷

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前市政顧問張益贍控柯文哲卡蛋8年：遲遲做不出市長應有的決斷

記者黃翊婷／綜合報導

亞錦賽中華隊3日在台北大巨蛋開幕戰以4比0完封韓國，也讓「大巨蛋」這個議題再次引發各界關注。前台北市政府市政顧問張益贍聲稱，柯文哲擔任台北市長8年大巨蛋遲遲沒辦法開幕，原因就是安全測試問題，柯不願意做決定，才會變成由現任市長蔣萬安去做測試。

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲張益贍稱柯文哲不願意對大巨蛋做測試。（資料照／記者袁茵攝）

國民黨總統參選人侯友宜用「大巨蛋一拖就是8年」暗諷民眾黨總統參選人柯文哲；柯辦競選總幹事黃珊珊則痛批是國民黨留爛攤子，中央還多卡了好幾年。接著，內政部國土署4日晚間發出千字聲明反擊，認為是柯市府拖延。

前台北市政府市政顧問張益贍在4日播出的政論節目《突發琪想》中提到，柯文哲擔任台北市長8年大巨蛋遲遲沒辦法開幕，原因就是安全測試、安全性問題，蔣萬安上任1年先做了1萬5000人測試，捷運疏散大概需要25分鐘，未來人數或許可以拉升至3萬人、5萬人，再去跟遠雄公司談出一個比較安全的容留人數標準，這是蔣萬安的方式，內政部也同意，因此大巨蛋可以先行啟用，但目前還是測試階段。

張益贍話鋒一轉，直指柯文哲任內8年就是不願意對大巨蛋做測試，也不願意做決定，「柯文哲在安全性這個問題上面，遲遲沒有辦法做一個市長應有的決斷，所以才產生接下來由蔣萬安去做測試的問題。他連副總統跟總統要不要選都不知道了，何況這種容留人數，所以他是一個不擅長做決策的人，也不願意為決策負責的人。」

▲▼台北，大巨蛋，棒球，記分版，室內。（圖／記者劉昌松攝）

▲大巨蛋3日開幕戰獲得球迷好評，但後來傳出漏水問題。（資料照／記者劉昌松攝）

不過，針對大巨蛋爭議，柯文哲5日表示，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子，還有北流、北藝，「我勸國民黨不要再拿（大巨蛋）出來打了，你真的要拿出來打，我就一樣樣拿出來清算！大巨蛋為什麼讓它不按圖施工3年多，然後讓我來收拾？北藝為什麼會預算跟造價不一樣，蓋到一半廠商倒閉跑掉？為什麼北流編預算到開工要花10年，這搞什麼鬼？」

柯文哲還點名民進黨，直言不會原諒，「你那個防火安全審查給我卡多久？你卡到我一卸任馬上通過！」但他也承認自己在處理大巨蛋的過程中有做不好的地方，可是最後消防安全審查卡了1年10個月是否真的有必要，「你們民進黨怎麼不會覺得不好意思？」

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