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檢察總長現身台灣法治會計學會會議　強調打擊財報不實

▲▼臺灣法治會計學會2023年第四季研討會。（圖／臺灣法治會計學會提供）

▲台灣第一個結合法律與會計界學者專家之學術交流平台「臺灣法治會計學會」，12月5日下午舉行2023年第4季研討會。（圖／臺灣法治會計學會提供）

記者潘姿吟／台北報導

台灣法治會計學會在5日下午舉行了2023年第4季研討會，這是我國第一個結合法律與會計界學者專家的學術交流平台。本次研討會由東吳大學會計系的李坤璋教授和台北商業大學財金系的陳勝源教授擔任主持人，討論的主題包括「評價不實與財報不實」以及「財報不實之民事責任」。

檢察總長邢泰釗親臨會場發表致詞，他指出，財報不實是一種嚴重危害資本市場的犯罪行為，對投資人和金融機構造成嚴重損害。近年來，司法機關一直在努力打擊財報不實以及相關的背信、非常規交易等金融詐欺犯罪。本次研討會匯集了司法官、評價師、法律和會計界的學者專家，共同討論資產評價不實和財報不實的民事責任，有助於釐清責任的來源和歸屬。

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研討會的第一場主題是「評價不實與財報不實」，由台灣高等法院金融專庭的紀凱峰法官報告。張靜薰主任檢察官和台北市不動產估價師公會的鍾少佑理事長也加入了討論。紀凱峰法官在報告中強調，財報不實由於涉及多種不同的行為，因評價不實導致的財報不實尤為嚴重，但長期以來一直受到司法機關的忽視。

因此，有必要仔細澄清評價不實和財報不實之間的關係，以有效減少財報不實犯罪的發生。張靜薰主任檢察官和鍾少佑理事長也從檢察方和不動產估價界的角度提出了補充意見和不同看法。

▲▼臺灣法治會計學會2023年第四季研討會。（圖／臺灣法治會計學會提供）

▲檢察總長邢泰釗出席臺灣法治會計學會2023年第四季研討會。（圖／臺灣法治會計學會提供）

第二場主題是「財報不實之民事責任」，由台灣法治會計學會的理事長李坤璋教授報告。政治大學法律系的朱德芳教授和東吳大學法律系的王煦棋教授參與了討論。李坤璋理事長在報告中強調，近年來，由於財報不實而受到民事索賠的對象不僅限於參與舞弊的公司高管，還包括公司員工和負責審核財報的會計師。

然而，應由誰負擔賠償責任以及如何分配比例，需要司法機關基於財報編製過程和審計方法論進行分析，才能有效且公平地澄清相關的賠償責任歸屬。朱德芳教授和王煦祺教授也從法學角度對李坤璋教授的報告進行了補充和討論。

▲▼臺灣法治會計學會2023年第四季研討會。（圖／臺灣法治會計學會提供）

▲「臺灣法治會計學會」理事長東吳大學會計系李坤璋教授（圖／臺灣法治會計學會提供）

閉幕時，李坤璋理事長表示，本次研討會匯集了各方學者和專家，共同深入探討評價不實所產生的財務報告不實以及相關的民事責任法律問題。討論過程雖然充滿火花和激烈的交鋒，但雙方達成了一致意見：評價報告的品質直接影響了財務報告的品質，釐清評價報告的法律責任將有助於減少財報不實犯罪的發生。

此外，司法機關在探討財報不實的民事責任時，應基於財報編製程序和審計方法論進行分析，以更有效地釐清民事賠償比例的責任分配。最後，李坤璋理事長表達了對未來的期望，希望通過舉辦類似的研討會，促進和改善資本市場的監管。

 
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