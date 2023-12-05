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社會 社會焦點 保障人權

開水肥車濫倒「毒液」海削5.4億　黑心商擁麥拉倫3名車全遭查扣

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者涉濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

士林地檢署指揮調查局新北市調查處接連發動2波搜索約談，查獲衛生工程行負責人童姓男子，涉無照從事各類廢棄物清運生意，靠著水肥車四處收取餐飲廢油、工廠有毒廢液與建築泥漿，卻濫倒在水溝、橋下等偏僻處，藉此海撈逾5.4億元，還坐擁要價1000多萬元的麥拉倫超跑等3輛名車，檢方已全數查扣。

檢調是在今年（2023年）11月間，首度搜索約談童男與涉嫌共犯的多家環保業者，查出童男等人無照收運餐飲業者與百貨美食街的廚餘廢油、菜渣，卻沒送到合法處理場所，而是用水肥車運送到新北市偏僻鄉間，隨機掀開水溝蓋直接插管排入溝渠，不但臭氣薰人，甚至造成水溝被黏呼呼的油泥堵塞。

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，調查人員前往違法清運有毒廢液及廢泥漿現場進行蒐證。（圖／調查局提供）

童男等人涉藉此大作無本生意賺黑心錢，初估3年不法獲利3500多萬元，且依帳冊記載，可能還有上千噸廢油泥去向不明。據悉，以童男為首的濫倒集團在新北境內流竄，屢被檢舉，是令環保局頭痛的慣犯，檢方訊後將童男聲押獲准。

但新北市調查處比對查扣帳冊發現，童嫌最賺錢的生意其實是收運工廠含金屬的有毒化學廢液，例如電鍍溶劑，以及建築工地挖出的廢土方泥漿等，同行戲稱童嫌「什麼都收，什麼都賣，什麼都不奇怪」，且童嫌都用15噸或20噸水肥車運送掩飾，濫倒在污水下水道，或雙北聯絡橋樑下方偏僻處，偶爾把電鍍溶劑摻入水肥送去土資場傾倒，已算大發慈悲。

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者涉濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

依目前市場行情，有害事業廢棄物合法清運費用為每噸7萬元，污泥混合物合法處理費用為每噸3萬元，童嫌雖以每車3.5萬元低價搶收，但因四處濫倒、利潤驚人。新北市調處從童嫌公司的出車單、客戶往來二聯單與帳戶金流估算，2019年至今不法獲利至少5億4千萬元。

新北市調處並發現童嫌個人牟取上億暴利，坐擁1輛新車價約1100萬元的麥拉倫超跑、1輛500多萬元的保時捷4門轎跑，和1輛賓士GLE休旅車，分別登記在自己和家人名下，就停在住處旁的車庫裡，平時用來代步，連車牌都是花大錢標購的「鐵支」號碼（指4碼數字相同）。

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者涉濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

檢調昨（4日）針對童嫌等人所涉新案情發動第2波搜索約談前，保密到家聲請法院查扣童嫌這3輛名車等財產獲准，並請專門運送低底盤超跑的業者到場待命，將3輛名車一網打盡，其中麥拉倫與保時捷專車運往深坑贓物庫，合計1萬4千元運費由檢方支付，賓士GLE休旅車則讓懂得駕駛的調查官小心翼翼開去贓物庫。

此外，檢調昨也陸續查出童嫌個人與家人名下的存款共2000多萬元，還有數筆房地產，將分別查扣。檢方昨漏夜複訊後，8名到案的不法業者有7人交保5萬元到200萬元，1名魏姓男子因涉案情節重大，加上另案被基隆地檢署與新北地檢署通緝，檢方聲請羈押等候法院裁定。

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