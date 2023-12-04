快訊／亂倒廢油+含毒物質！士檢再揪9黑心業者...查扣千萬超跑

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署上月由「肅貪專組」主任檢察官楊冀華、林思吟檢察官指揮新北調查處，查獲衛生工程行童姓負責人收費清運美食街等廚餘廢油卻濫倒，3年來不法獲利逾3500萬元，檢調為追出下落不明上千噸廢油真相，今（4日）再發動搜索，兵分7路，約談9位協力業者，更查扣千萬超跑等，預計稍晚陸續移送檢方複訊。

新北市府環保局屢次接獲民眾檢舉，有廢水處理業者開著水肥車在轄內偏僻地點，掀開水溝蓋直接插管到水溝裡裡排放臭水，甚至有黏乎乎的油泥堵塞溝渠，環保局循線查出，以衛生工程行負責人童男為首的濫倒集團四處流竄，多人有違反《廢棄物清理法》前科，是轄內令人頭痛的慣犯。

新北市調查處獲報蒐證發現，本案分成2大部分，其中之一是承包國內百貨美食街等廚餘油脂截油槽設備清洗維護工程的合格劉姓業者，理應將美食街每天產生的油菜渣、廢油泥過濾截流在除油室，定期交給合格廠商抽取清除，但為了省錢，涉私自轉包給僅能抽排水肥的廢水處理業者童男等人清運。

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲黑心業者插管水溝濫倒食品廢油泥。（資料圖／調查局提供）

另有些餐飲業者、量販店與飯店，也直接找童男等黑心業者直接運走食品廢油泥節省處理成本。據了解，依目前市場行情，食品廢油泥清除、處理費用為每噸約新台幣3萬元，但童男等黑心業者以每輛貨車1.5公噸到2公噸運量計算，每車次僅收3000元到5000元費用。

新北處報請士檢指揮偵辦，上月同步搜索廠商辦公室等10處地點，包括1家鬍鬚張在五股區的中央廚房，並查扣犯罪工具水肥車8輛、約談童男等15名被告到案，複訊後認童男涉犯廢棄物清理法第46條第4款「違法清除處理廢棄物」等罪，嫌疑重大，有勾串共犯等之虞，向法院聲押獲准，其他人各以40、30、10萬交保，鬍鬚張洪姓副廠長以50萬元交保。

然而為持續向上追查，士林地檢署今再發動搜索，前往新北市板橋、泰山、五股、中和、樹林區及桃園市龜山區等七處、其他涉案對象之住居所及公司營業處所等依法執行搜索，各該公司負責人、執行清運泥漿等廢棄物業務相關人員計9人。

士檢表示，童姓男子經營的衛生工程行涉從2019年起至今年間，未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，竟前往A公司載運含銅有害廢棄物，連同其他工地所載運泥漿等廢棄物，載往B公司堆置，也涉有違反廢棄物清理法罪嫌，故依法發動搜索、約談，同時強調後續將深入偵辦，並就渠等犯行對於環境造成之危害，從嚴究辦，以積極遏止類此環保犯罪發生。

