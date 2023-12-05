亂倒廢油+含銅毒物！黑心主嫌擁千萬超跑...第二波7交保1聲押

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署上月查獲環保工程公司十成等4間公司，以低價向知名滷肉飯等業者收廢油泥，卻亂傾倒水溝，快通童姓負責人遭收押，然而檢調又查出業者涉向上游公司載運「含銅」有害廢棄物，連同其他工地廢泥都載到合作公司推置，昨（4日）執行第二波搜索，漏夜偵訊後周、江姓男子等7人以5萬至200萬交保，魏姓男子因有通緝犯身份遭聲押。

士林地檢署上月由「肅貪專組」主任檢察官楊冀華、林思吟檢察官指揮新北調查處，查獲快通衛生工程行童姓負責人收費清運美食街等廚餘廢油卻濫倒，3年來不法獲利逾3500萬元，為追出下落不明上千噸廢油真相，4日再發動搜索，兵分7路，約談9位相關人員。

漏夜偵訊後，快通工程行司機江姓男子及相關人簡、王、鐘、阮、楊、周姓男子各以5至200萬元交保，其中魏姓男子因被基隆、新北地檢署通緝慘遭聲押，預計今下午法院召開羈押庭，1名證人則請回。

檢調抽絲剝繭查出，快通衛生工程行涉嫌從2019年起至2023年間，未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，載運含銅有害廢棄物，連同其他工地所載運泥漿等廢棄物他處堆置，涉違反廢棄物清理法罪嫌。

據了解，首波搜索被收押的快通工程行童姓負責人，以此黑心手段賺進大把鈔票後，坐擁千萬麥拉倫跑車及數輛高檔進口車，甚至砸大錢精心挑選「鐵支」車牌號，令人不禁嘆完全失去道德良知。

▲快通工程行江姓駕駛也被列為被告。（圖／記者黃宥寧攝）

全案因此曝光是因，新北市府環保局屢次接獲民眾檢舉，有廢水處理業者開著水肥車在轄內偏僻地點，掀開水溝蓋直接插管到水溝裡裡排放臭水，甚至有黏乎乎的油泥堵塞溝渠，環保局循線查出，以衛生工程行負責人童男為首的濫倒集團四處流竄，多人有違反《廢棄物清理法》前科，是轄內令人頭痛的慣犯。

新北市調查處獲報蒐證發現，本案分成2大部分，其中之一是承包國內百貨美食街等廚餘油脂截油槽設備清洗維護工程的合格劉姓業者，理應將美食街每天產生的油菜渣、廢油泥過濾截流在除油室，定期交給合格廠商抽取清除，但為了省錢，涉私自轉包給僅能抽排水肥的廢水處理業者童男等人清運。

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲黑心業者插管水溝濫倒食品廢油泥。（資料圖／調查局提供）

另有些餐飲業者、量販店與飯店，也直接找童男等黑心業者直接運走食品廢油泥節省處理成本。據了解，依目前市場行情，食品廢油泥清除、處理費用為每噸約新台幣3萬元，但童男等黑心業者以每輛貨車1.5公噸到2公噸運量計算，每車次僅收3000元到5000元費用。

新北市調處報請士檢指揮偵辦，上月同步搜索廠商辦公室等10處地點，包括1家鬍鬚張在五股區的中央廚房，並查扣犯罪工具水肥車8輛、約談童男等15名被告到案，複訊後認童男涉犯廢棄物清理法第46條第4款「違法清除處理廢棄物」等罪，嫌疑重大，有勾串共犯等之虞，向法院聲押獲准，其他人各以40、30、10萬交保，鬍鬚張洪姓副廠長以50萬元交保。