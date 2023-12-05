鹿谷唯一牙醫退休淪唯三無牙醫鄉　新設牙醫醫療站明年1月啟用

▲鹿谷牙醫醫療站積極籌設中，預計113年1月啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉今年年中繼中寮鄉、仁愛鄉後成為南投全縣第三個「無牙醫鄉」，縣政府因此協調鄉農會提供場地，縣府衛生局協調南投縣牙醫師公會、協請佑民醫院提供牙醫師及相關人力，提出「南投縣牙醫醫療站設置計畫」，新設牙醫醫療站及更新既有設施設備，預計113年過年前將完成啟用，嘉惠偏遠地區縣民。

衛生局長陳南松今天上午赴鹿谷鄉農會廣興分部後方的牙醫醫療站預定場所會勘，並懸掛籌設紅布條告知鄉民；縣議員游顥、陳玉鈴，立委蔡培慧，鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉農會總幹事林義能、佑民醫院牙科部主任周維德、彰雅村長余靜芬等人都到場。

陳南松指出，擁有溪頭、杉林溪等遊樂區的鹿谷鄉人口數僅1萬6千多人，唯一的牙醫診所執業醫師於今年4月退休歇業，目前鄉民只能到竹山、集集等鄰近鄉鎮看牙，因此向中央健保署爭取計畫，近期順利爭取到衛福部補助450萬5000元，加上縣府自籌79萬5000元，總計530萬元，所編列經費中包括新設「鹿谷牙醫醫療站」：目前規劃設計中，將有兩個診間提供服務，衛生局也正加速採購相關設備，預計113年1月底完成。

周維德說明，牙醫醫療站啟用後，佑民醫院將安排3至5位資深醫師輪流看診，每周3天開設6個診，每診由1名牙醫師及2位助理支援診療，未來若鄉民有更多的需求，也將考慮增加看診天數，解決就醫不便問題。

蔡培慧表示，今年4月13日與立委羅美玲召開南投偏遠地區牙醫師缺乏協調會，之後也於10月12日在立法院衛環委員會進行相關質詢，最後衛福部核定450萬5000元，協助設置鹿谷鄉醫療站、解決偏鄉牙醫缺乏之問題，也更新中寮鄉、仁愛鄉互助村醫療站設施。

游顥對縣長許淑華協調農會提供場地表示感謝，希望醫療站如期設置完成，讓鄉親無須費時費力地遠赴其他鄉鎮，就醫更便利；陳玉鈴也感謝縣府及所有協助的機關人員，跨出籌備最重要的一步。