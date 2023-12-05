吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲談能源：2025非核家園和世界趨勢衝突

▲民眾黨總統參選人柯文哲談能源議題。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈昨日晚間前往杜拜出席2023年聯合國氣候變遷大會（COP28），民眾黨總統參選人柯文哲5日也在臉書指出，這個峰會真正的重點在於「如何真的達到2050淨零碳排」，過去幾天最重要的結論就是「以2020年為基準，2050年要增加到3倍的核能發電」，因此，2025非核家園的政策現在看起來和世界趨勢是衝突的。

柯文哲表示，吳欣盈已經前往杜拜參與COP28，大家把重點放在國籍，但對台灣來說，這個峰會真正的重點在於「如何真的達到2050淨零碳排」。

柯文哲指出，過去幾天最重要的結論就是「以2020年為基準，2050年要增加到3倍的核能發電」，除了現有核電廠的延役，更重要的是新的科技帶來新的可能，例如所謂的Small Modular Reactors (SMRs) 小型模組化核反應爐。他強調，「我們不能只看過去、不能只看現在，需要看長久的未來，才能做對的決策」，2025非核家園，看起來跟世界趨勢是衝突的。

此外，柯文哲提到，有些人可能會說，那是因為美國、歐洲比較沒有地震的問題，所以比較不會有核安的問題，但是來看看日本的態度，根據 TheJapanTimes的報導，日本不僅一起加入這項承諾，更重要的是日本政府今年早些時候通過了一項法案，允許國內的核反應爐超過目前的60年運行限制，並預計到2030年，約有20%至22%的能源將來自核能；去年，日本的核電佔比約 8% 左右，台灣現在也大約在9 %。

柯文哲表示，日本的方向是增加，台灣的方向卻是非核家園，同樣在地震帶上的日本，是否有我們更需要去注意的地方？

柯文哲再舉出，美國總統拜登的氣候大使、前國務卿John Kerry說到，「我們知道，因為科學和證據告訴我們，沒有核能，就無法在2050年達到淨零碳排。這些都是科學事實。其中沒有涉及政治，也沒有涉及意識形態。」

柯文哲最後強調，或許，我們需要更多跨領域的能源專家，一起來探討台灣長期的能源政策，不是一昧廢核、一昧擁核，而是用理性、務實、科學的態度，看清楚科技進展與國際趨勢，來規劃好台灣的能源，他也會請吳欣盈在COP28現場，進一步了解這個全球聚焦的議題。