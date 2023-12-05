民進黨駁引進10萬印度移工　柯文哲酸：可能是9萬9000人

記者袁茵／新北報導

外傳政府將研議引進10萬名印度移工，近日成為選舉政治攻防戰，儘管勞動部表示，不會立即引進大量移工，但國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室緊咬此題，批評民進黨才是打擊台灣勞工就業權益的現行犯。面對藍綠的勞動政策，柯文哲5日說，依照自己跟民進黨交手的經驗，雖然不會是引進10萬印度移工，但可能是9萬9000人。





▲柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲5日召開勞動政策記者會，會後接受媒體訪問。針對外傳民進黨要研議引進10萬名印度移工，而國民黨則主張中國大陸學生來台就業，這些是否可改善目前勞動市場缺工的問題？柯文哲表示，對於引進外籍移工，頭腦要清楚，這是要補足目前台灣勞工不足，而不是要取代台灣本土勞工。

柯文哲提及，如果是要補足目前台灣勞工不足，這應該是動態的，「有些企業界老闆聽了不是很喜歡，但這是一個要面對的問題，如果你的企業不聘移工就沒辦法經營，就長遠而言，代表你的企業在台灣是有問題的，代表自動化、智能化不足，以及現代化不夠。」聘移工是階段性的，在企業產業轉型過程當中，補足勞動力不足，有這個概念後就會很清楚。

柯文哲指出，民進黨說要引進印度移工，雖然知道勞動部有出來反駁稱沒要引進10萬人，「但我也知道，以本人長期跟民進黨交手經驗，一定不是10萬人，但也有可能是9萬9000人，所以要講清楚到底引進多少（人），我也知道不是10萬人，但到底引進多少（人）要講清楚。」

至於侯友宜主張的開放中國大陸學生來台就業，柯文哲說，這也是一樣，一開始就說要種類、總額管制，分不同的類別，然後這類別到底要多少勞工，看目前本土勞工多少、外籍勞工缺多少，絕對不是陸生來這唸書就全部無條件留下來，得要分類、總額管制，這頭腦要清楚，用人頭稅、市場機制去處理。