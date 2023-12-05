斥資1.5億　台東首座全民運動館及青少年福利服務中心開工

▲台東首座全民運動館及青少年福利服務中心今開工 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動青年事務、增加縣民運動場域，整合兩空間機能，興建全民運動館及青少年福利服務中心，於5日由縣長饒慶鈴、體育署主任秘書呂忠仁、議長吳秀華等貴賓共同舉辦動土典禮， 工程經費1億5550萬元，預計將在115年完工啟用。



饒慶鈴提到，感謝體育署給予經費支持，這是台東第一座全民運動館及青少年福利服務中心，縣府近年持續強化兒童權益、青年事務及縣民運動風氣，除了陸續完成台東縣立游泳池、台東縣立兒童運動公園，以及今日開工的台東縣全民運動館及青少年福利服務中心外，也正著手利用現有台東公園地形，規劃台東首座極限運動公園。未來將拓增既有體育場園區設施，讓全區成為台東縣幼、少、青、銀全齡共融的健康場域。

縣府建設處說明，台東縣全民運動館及青少年福利服務中心佔地約一公頃，比鄰台東縣立體育場、台東大學台東校區，周圍交通便捷，鄰近各級學校，縣府整合全民運動館及青少年福利服務中心2個機能，最大化縣有土地使用效益。

建築總樓地板面積約662坪，為地上3層樓建築物，1、2樓為全民運動館，其中1樓因應近年縣內人口結構高齡化，針對銀髮族群規劃有運動教室，希望透過適當肌力訓練強化長者體適能；2樓不同於大多數的運動中心以成人使用為主，加入孩童體育設施；3樓設置青少年福利服務中心：包含講座教室、諮詢角落、展演舞台等為專屬青少年的多功能實體空間，提供青少年團體及社團作為演出場地。