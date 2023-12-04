2023台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2／25

▲台東知本溫泉季9米耶誕樹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著耶誕節將至，為營造台東知本溫泉區耶誕氣氛，台東縣政府宣佈2023台東知本溫泉季活動自12月1日起換上耶誕風濃厚的冬季限定燈飾，其中最吸晴的9米巨型耶誕樹現身在知本溫泉區忠義堂前廣場。縣府也將於31日晚間8點在知本溫泉區舉辦「暖湯跨年音樂會」，邀請紀曉君等知名歌手與台東在地歌手溫暖開唱。另外廣獲民眾好評的台東知本溫泉季夜間點燈期間也將延長至113年2月25日。

台東縣政府表示，台東知本溫泉季自10月7日開幕以來，每週六、日現場音樂表演及市集，至11月底已吸引逾3萬人次前往觀看，溫泉季現場的燈飾更於活動期間每晚17：30-22：00點亮知本河堤廊道，要讓來知本溫泉泡湯的旅客，可以散步到溫泉季欣賞

▲台東知本溫泉季光廊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為迎接耶誕節，縣府在忠義堂前廣場擺設充滿溫馨氣息的9米巨型耶誕樹，同時主題燈區的幸福光廊也變身為夢幻光廊，為耶誕佳節增添奇幻色彩。此外，也加碼公佈一項好消息，獲民眾好評的台東知本溫泉季燈飾點燈期間也將從113年元旦後持續亮燈到2月25日，歡迎旅客前往知本感受知本地區耶誕冬日溫馨以及春節元宵的歡樂氣氛來迎接嶄新的2024。

「暖湯跨年音樂會」除了邀請到紀曉君、王中平、高蕾雅及總鋪師歌王-陳隨意知名歌手外，更力邀到台東在地歌手都蘭大叔們、舒耐&伊浪、微笑阿光、青春歌聚院及LAWAY卡芙朵溫暖開唱，用聲音傳遞最直接的溫暖給喜愛泡湯的粉絲，接著在凌晨整點也將在知本忠義堂施放絢爛的跨年煙火，為新的一年開啟美好的未來！