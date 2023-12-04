　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

用行動守護台東水環境　環保局頒獎表揚績優巡守隊

▲環保局頒獎表揚績優巡守隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局頒獎表揚績優巡守隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感謝有您」在歲末年終之際，台東縣環保局邀請縣內各水環境巡守隊齊聚一堂，並頒獎表揚112年表現卓越的3組傑出巡守隊伍。

環保局長郭建成表示，水環境巡守隊成立將近20年，從剛成立的1隊60人，至今已達9隊167人，隊員們主要利用自己的休息時間巡查負責的巡守範圍，維護河川水域，代表縣長非常感謝所有水環境巡守隊隊員們為家園以及生活環境無私奉獻，用行動守護台東水環境。

台東縣環保局指出，今年表現優異的績優巡守隊伍計有3組，分別為榮獲特優的利吉隊，112年自主辦理農食體驗及青少年成長營活動環境生態教育活動達12場，呼籲社區居民及學童宣導守護水體環境的重要性，並且得以永續利用乾淨的水資源；優等為鹿野巡守隊，從水環境巡守跨足水文化、水歷史，並積極與在地社區如永安社區、第八河川局等合作參與巡檢任務同時，也永安國小帶領學童摘除小花蔓澤蘭強化阻絕外來物種，維護在地生態環境。

▲環保局頒獎表揚績優巡守隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，榮獲甲等的太平溪左岸隊，長期以太平溪溼地範圍為基地，於河川水質監測異常或髒亂點通報有優秀表現，112年淨溪淨川累計清理高達248公斤垃圾，在太平溪流域一步一腳印推動水環境保護。所有獲獎隊伍及個人無不致力於環境教育及環境保護相關工作，貢獻一己之力，尋求各種不同的形式來推廣環境教育，精神及努力值得眾人學習與仿效。

ET快訊
台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因
3屁孩害慘！家樂福中原店短期無法營業　美食街、商業街全停
台灣16萬人搶票　YOASOBI互看驚呆：在日本也沒這樣
31歲夫妻雙屍相驗　家屬「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣
人妻遇上老公學弟變了！　摩鐵開房激戰
「魔芋爽」夯什麼？醫驚見「1成分爆表」：完全不想吃
噁心畫面曝！　準司法官緊趴女同學身上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

竹市府頒發1140萬表揚百位運動績優選手　期勉再創佳績

新小北商圈業者感謝南消迅速應變　餐廳火災損失降至最低

為見證「雙王船會」87歲翁參加遶境身體不適　東港警即時救援

用行動守護台東水環境　環保局頒獎表揚績優巡守隊

王家貞力邀參加管中閔演講會　見證對抗綠色暴政歷史傳奇

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

暖冬感溫日　嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

竹市府頒發1140萬表揚百位運動績優選手　期勉再創佳績

新小北商圈業者感謝南消迅速應變　餐廳火災損失降至最低

為見證「雙王船會」87歲翁參加遶境身體不適　東港警即時救援

用行動守護台東水環境　環保局頒獎表揚績優巡守隊

王家貞力邀參加管中閔演講會　見證對抗綠色暴政歷史傳奇

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

暖冬感溫日　嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

牆上只有陽台「沒有窗」　建築模型師解惑！奇葩設計用意曝

南韓2年時間「擺脫行人地獄」！全因1政策　台灣人羨慕：佩服

罕見「Tiffany藍」螢光美蛇現蹤　身分曝光羨煞千人：遇到色違版

等了32年還是要淋雨？台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因

台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚：人氣第一

士林地震像「火山伸懶腰」　業者：房價不動如山

3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成　獲最佳地方社區原創故事獎

竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

台6線離奇車禍！騎士連人帶車自摔倒地　送醫搶救亡

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

2023台南河樂燈區聖誕點燈

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

王家貞力邀參加管中閔演講會

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

屏東婦徘徊路旁　潮州警查出身分助返家

2.2萬玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

更多熱門

相關新聞

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

台東縣政府教育處於2日、3日一連2天在縣立體育館舉辦112學年度學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽，共計有45組競賽團體及個人組隊伍、將近500名選手參賽，創歷年參賽團隊數紀錄，各類各組第1名將代表台東縣參加全國決賽。

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

台東中級救護技術員訓練結訓　43學員全數通過

台東中級救護技術員訓練結訓　43學員全數通過

綠島鄉柚子湖遭重油污染　台東環保局積極清除

綠島鄉柚子湖遭重油污染　台東環保局積極清除

台東金馨獎　204位績優志工、6團隊獲表揚

台東金馨獎　204位績優志工、6團隊獲表揚

關鍵字：

水環境巡守隊台東

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面