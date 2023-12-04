用行動守護台東水環境　環保局頒獎表揚績優巡守隊

▲環保局頒獎表揚績優巡守隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感謝有您」在歲末年終之際，台東縣環保局邀請縣內各水環境巡守隊齊聚一堂，並頒獎表揚112年表現卓越的3組傑出巡守隊伍。

環保局長郭建成表示，水環境巡守隊成立將近20年，從剛成立的1隊60人，至今已達9隊167人，隊員們主要利用自己的休息時間巡查負責的巡守範圍，維護河川水域，代表縣長非常感謝所有水環境巡守隊隊員們為家園以及生活環境無私奉獻，用行動守護台東水環境。

台東縣環保局指出，今年表現優異的績優巡守隊伍計有3組，分別為榮獲特優的利吉隊，112年自主辦理農食體驗及青少年成長營活動環境生態教育活動達12場，呼籲社區居民及學童宣導守護水體環境的重要性，並且得以永續利用乾淨的水資源；優等為鹿野巡守隊，從水環境巡守跨足水文化、水歷史，並積極與在地社區如永安社區、第八河川局等合作參與巡檢任務同時，也永安國小帶領學童摘除小花蔓澤蘭強化阻絕外來物種，維護在地生態環境。

此外，榮獲甲等的太平溪左岸隊，長期以太平溪溼地範圍為基地，於河川水質監測異常或髒亂點通報有優秀表現，112年淨溪淨川累計清理高達248公斤垃圾，在太平溪流域一步一腳印推動水環境保護。所有獲獎隊伍及個人無不致力於環境教育及環境保護相關工作，貢獻一己之力，尋求各種不同的形式來推廣環境教育，精神及努力值得眾人學習與仿效。