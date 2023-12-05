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台東縣府帶領果農重返外銷市場　饒慶鈴：要賣到好價錢

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府5日舉行「台東縣鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年持續為台東鳳梨釋迦重返國際市場而努力，為使整體鳳梨釋迦產業鏈更加成熟、維持果品品質及外銷順暢，5日舉行「台東縣鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，說明縣府積極帶領果農重返外銷市場這段時間來的進展，現場邀集已完成鳳梨釋迦田間果園與包裝作業環境改善的相關產農及業者，與縣府團隊一起為重返外銷市場而努力，並聽取相關與會人員的意見與需求。

縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東縣經濟果樹的支柱，曾是台灣外銷貿易額最高的果品之一，出口值在109年達新台幣13億元，為出口值第2大的生鮮果品。過去2年多，縣府推廣台東鳳梨釋迦國內行銷不遺餘力，讓各界看見台東的優質水果，同時也不忘努力爭取外銷解禁，與台東大學合作辦理「台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」，為了落實品管記錄及標準化清潔作業流程更辦理多次培訓。目前輔導41家包裝廠完成場域改善作業，透過眾人的齊心協力，也爭取到鳳梨釋迦重返外銷第一大市場中國大陸的契機。

打造「台東模式=高品質模式」，饒慶鈴強調，維持果品的高品質不只是包裝場的責任，更需要農友在田間果園做好把關，由種植至採收的每一道細節都需要仔細留意。台東的鳳梨釋迦不只要賣得出去，還要賣到好價錢。為開拓銷售通路，近期率領縣府團隊前往鳳梨釋迦最大市場中國大陸進行通路拜訪，確認鮮果的檢疫報關流程，及參訪大陸地區高端生鮮電商、百貨公司、精品超市等知名通路。縣府將持續辦理用藥安全、有害生物零檢出等教育訓練，讓外銷果達到高品質標準。外銷契機得來不易，但最重要的供應鏈環節需要所有成員持續努力。

農業處長許家豪說明，今天縣府舉行對農民的海外通路出口輔導說明會，就是希望對農友說明海外市場的經營不易，我們絕對要把握這次的契機，與高端通路直接合作，摒除掉過往最常被海外消費者詬病的常見問題，讓台東鳳梨釋迦重返國際舞台的第一賣漂亮開市。

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