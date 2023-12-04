台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

▲台東縣政府教育處於2日、3日一連2天舉辦112學年度學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府教育處於2日、3日一連2天在縣立體育館舉辦112學年度學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽，共計有45組競賽團體及個人組隊伍、將近500名選手參賽，創歷年參賽團隊數紀錄，各類各組第1名將代表台東縣參加全國決賽。

教育處長蔡美瑤指出，今年度是疫後首次開放參賽選手的師長、家長可陪同入場觀賽；也同時開放有興趣民眾闔家前來觀賞精彩賽事，參賽選手各個使出渾身解數，讓大家參與一場充滿自信與生命融入舞蹈之饗宴，共同欣賞精彩「舞藝」。

教育處說明，全國學生舞蹈比賽競賽類型包括古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈4大類，每年都吸引從國小到大專不同階段學生參與。無論是婆娑嫵媚的古典舞、融合傳統與當代的民俗舞、流暢多變的現代舞、活力可愛的兒童舞蹈，或是結合音樂、臺詞、肢體、燈光等複雜組合的舞臺劇，都需要日積月累練習打下基本功，才能精準地以身體敘事，傳達舞者和演員內心豐沛的情感和藝術內涵。

比賽結果將公告於台東縣政府教育處官網(https://www.boe.ttct.edu.tw/indexw.php)，各類各組第1名將代表台東縣參加全國決賽，舞蹈比賽獲得優勝之學校將前往苗栗縣(個人組、各級學校團體乙、丙組)及嘉義市(各級學校甲組)參與全國決賽，戲劇競賽明年亦將前往新竹縣爭取全國比賽殊榮。