獨／等2年！台東釋迦今重新輸陸 　7日抵平潭「首創掃碼溯源」

▲ 台東釋迦經過兩年改善與去除蟲害，今日正式重新輸入大陸。（示意圖／受訪者提供）

記者任以芳／北京-平潭報導

等待兩年多，台東釋迦今（5）日下午5點正式重新輸陸，之後通過「台灣-平潭」12103A直航貨運從高雄港出發，一路北上行經台中、台北港，預計本月7日抵達平潭。《東森新媒體ETtoday》記者掌握獨家消息，首批台東釋迦將銷往廣州「江南市場」，這裡是全大陸最大蔬果交易市場。台東縣政府也結合產學，首創產銷溯源QRcode，未來大陸民眾可以掃碼，清楚看見產銷履歷證明。

經歷760多天，台東釋迦終於重回大陸市場！《東森新媒體ETtoday》記者掌握的獨家消息，首批銷往大陸的台東釋迦將於今天在高雄港結關，預計下午5時完成放行，通過「台灣-平潭」兩岸直航貨運航線，首批台東釋迦將搭乘12103A航班從高雄港出發，一路北上行經台中、台北港。

該航班預計本月7日正式抵達大陸平潭港，台灣首批台東釋迦先在港口檢疫，之後銷往全大陸最大蔬果交易市場-廣州「江南市場」，這裡不只供應大陸內需市場，也銷往東南亞、日本等地。

▲ 農民保護台東釋迦，目前去除介殼蟲可達99.9%。（圖／受訪者提供）

台灣釋迦品質改善成果？來自台東果農小李（化名）向《東森新媒體ETtoday》記者透露，「大家都非常興奮！釋迦終於重新銷往大陸。經過台東縣政府、台東大學、台東農民一起努力改善品質，介殼蟲幾乎99.9％去除，按照規定要求向大陸重新申請。」

小李透露，「今年台灣颱風多，影響釋迦產能，不過外銷大陸的台灣釋迦全部提前搶訂，大家都在等第二波出貨的包裝廠名單。」

包裝廠如何通過申請？根據小李提供資料顯示，一共有15道申請要求，除了包裝廠基本資料、組織與作業流程圖，從第10項到第14項是生物防治清潔紀錄、抽樣檢驗紀錄、每日衛生檢查紀錄，最後提供產銷履歷，包括農藥殘留檢驗、田間栽培資訊，嚴格規定釋迦鳳梨外銷到大陸必須通過產銷履歷驗證。

▲ 台東釋迦首創產銷履歷證明，大陸民眾可以掃碼溯源。（圖／受訪者提供）

小李指出，「現在台東釋迦品質、賣相完全升級，每一顆釋迦都是人工篩選清理才能裝箱，雖然成本高，但價格提升不少。」

「以前台東釋迦銷往大陸一台斤平均賣20元（單位：人民幣，同下），去除蟲害後，按照釋迦個頭大小、賣相等，銷往大陸一台斤最多50、60元，朝向精品路線前進。」小李進一步介紹，「台東釋迦率先推出QRcode產銷證明。」

小李表示，台灣水果以前銷往大陸沒有身份證明，過去兩年多，台東縣政府與台東大學、中興大學、台灣驗證公司等單位 研發產銷履歷證明。未來大陸民眾只要掃QRcode，可以知道每一顆水果來歷，這是台灣水果外銷新創舉，以後也會套用在台東鳳梨等水果上面。

▲ 今年十月份，台東縣長饒慶鈴親自率團赴北京爭取提前放行時間。（圖／記者任以芳攝）

回顧2021年9月30日，大陸海關總署因多次檢驗出「有害生物」介殼蟲（陸稱大洋臀紋粉），全面禁止台灣鳳梨釋迦輸陸。兩年多來，台東縣政府與農民積極處理釋迦鳳梨害蟲，與台東大學合作清除介殼蟲達99.9％以上。今年6月30日大陸國台辦首先宣布恢復台灣鳳梨釋迦可重新輸入，當時認定台東3家包裝場，26座果園符合資格。

解決蟲害問題，台東鳳梨釋迦銷往大陸的時間表一直沒下文，台東縣長饒慶鈴今年10月率團去北京，親自與大陸國台辦、海關總署等單位爭取最後放行時間。當時饒慶鈴也表示，台東有信心已做好一切準備，包括檢疫和相關申請，希望最快12月讓農產品輸陸。

如今2年多過去，台東釋迦成功克服「蟲蟲危機」，終於重新登陸。小李也直言，雖然感到欣慰，農民們還是隱約擔心又變卦，關鍵還是取決兩岸氛圍，希望未來穩定供貨到大陸，讓對岸民眾品嚐台東釋迦，真的不一樣了！