　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東鳳梨釋迦今恢復輸中　農業部：不會放棄中國市場

▲▼台東縣政府副縣長王志輝上東森農場賣鳳梨釋迦。（圖／記者湯興漢攝）

▲首批獲准的台東鳳梨釋迦今輸往中國。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

台東鳳梨釋迦暫停輸出中國2年多，首批獲准重新輸中的鳳梨釋迦，今將從高雄港出發送往中國平潭，此批是中國今年6月第一波核定的3家包裝廠與25家供果園，台東縣府稍早證實，並希望第二波名單能儘速公布。農業部代理部長陳駿季今表示，樂見台灣優良水果外銷，強調不會放棄中國市場，但希望是透過海峽兩岸檢疫平台重新啟動對話、訂定符合國際的檢疫標準，而不是由地方政府代行。

中國在2021年9月以發現台灣鳳梨釋迦有「介殼蟲」為由，宣布暫停進口台東鳳梨釋迦，直到今年6月才公布第一波獲准名單，包括台東3家包裝廠、25個供果園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季今出席「擴大灌溉服務，提升農田水利行政效率」記者會，會後接受媒體聯訪，回應台東鳳梨釋迦恢復輸中議題。

陳駿季表示，樂見台灣優良水果可以外銷到世界各國，會持續協助農民銷往高端市場，也絕對不會放棄中國市場，但遺憾的是，今年6月中國開放台東3家包裝廠、25個供果園，僅是片面來函通知防檢署，並沒有正式透過海峽兩岸農產品檢疫平台重啟談判。他強調檢疫作為必須符合國際規範，應由政府對政府談判訂定，不可能由縣市地方政府代行。

陳駿季指出，當初中國禁止鳳梨釋迦輸入時，農業部曾提出加強作為，包括田間管理、集中包裝場改善與邊境抽檢等措施，並提供給中國海關，但對方均沒有回應，以農業部立場，對方沒有回應時，就是採取原本的檢疫標準處理，對於所有農產品輸中，防檢署都不會攔阻，也會用原有標準攔檢，但「會不會順利輸往中國，那是另外一件事情」。

陳駿季說，除了鳳梨釋迦外，目前禁止輸中的鳳梨、柚子、蓮霧等，也都在第一時間把相關的檢疫改善措施提供給對方，但中國相關部門仍無回應，農業部還是期待可以有符合國際規範的對話，而且是檢疫單位對檢疫單位，不是直接跟縣市政府談，畢竟檢疫是守護國家最重要的門檻，還是希望可以透過政府間的正式平台來討論。

ET快訊
陸34歲網紅李娟癌逝　2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」
快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府：勿為選舉混淆視聽
澳門旅遊塔出人命！　遊客跳下後死亡
台中跨年晚會　壓軸卡司公布
中華隊為何不都在大巨蛋比賽　棒協解釋原委
柯辰勳12／10告別式　母淚道別「好愛你」：會好好活下去
陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！登微博熱搜榜　3藝人都表態了
電纜垂落國道奪命　高公局開鍘「罰台電6萬元」
陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售！　黃牛價飆到2000元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

「假日運動員」躍起投籃…落地秒哀號！趴地不起腳筋竟斷了

被噴毒販狗「Toyz下秒臉垮」尷尬表情全錄下！網：他應該也沒想到

電纜施工未申請奪命！高公局今開鍘「罰台電6萬元」　2周內提改善

Toyz穿西裝被說像89！粉絲驚「很像鍾培生」：活成自己討厭的樣子

旅行社「含機場接送」竟是給車票　客怒：團費20萬！結局療癒

6千萬顆進口蛋「未到期轉液蛋、過期變堆肥」　農業部：年底前完成

被影射是「火燒家樂福」屁孩　抖音「破門網紅」發聲：不是我縱火

同學虧女友「一股媽媽味」！他刪光合照：帶出去丟臉　3個月後哭了

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

「假日運動員」躍起投籃…落地秒哀號！趴地不起腳筋竟斷了

被噴毒販狗「Toyz下秒臉垮」尷尬表情全錄下！網：他應該也沒想到

電纜施工未申請奪命！高公局今開鍘「罰台電6萬元」　2周內提改善

Toyz穿西裝被說像89！粉絲驚「很像鍾培生」：活成自己討厭的樣子

旅行社「含機場接送」竟是給車票　客怒：團費20萬！結局療癒

6千萬顆進口蛋「未到期轉液蛋、過期變堆肥」　農業部：年底前完成

被影射是「火燒家樂福」屁孩　抖音「破門網紅」發聲：不是我縱火

同學虧女友「一股媽媽味」！他刪光合照：帶出去丟臉　3個月後哭了

台積電跌4元收570　台股小跌93點來到17328點

張柏舟79歲堅持不用替身　「滾落山崖」女兒抱頭痛哭

打過淡大棒球隊　馬翰文是香港入境助理員

台新、新光整併？　吳東亮：新壽國際會計問題未解前不可能

明揚大火政府推修法　南消二大聯手官田產業園區辦說明會

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

陸34歲網紅李娟癌逝！2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」　心碎畫面惹哭人

老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

《闇龍紀元 畏懼之狼》再揭預告　2024年夏季登場

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

003稱「主辦方鼓勵帶孩子參加」

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一中商圈甜甜圈名店　老鼠爽啃食材

更多熱門

相關新聞

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

國內雞蛋買氣低迷，蛋價來到近2年低點，有蛋商透露，最近白蛋嚴重滯銷，很多盤商蛋堆到沒地方放，只能囤在雞舍暫停出貨，甚至有盤商為了消庫存，以大運輸價格每斤41.5元拋售，而零售端也出現每斤不到45元的價格，均低於目前公告的批發價。台北市蛋商公會坦言，買氣不振，的確有蛋商降價拋售，近期市場價格較混亂。

下周蛋價不變！　蛋商公會：蛋比菜便宜「消費者不吃是自己吃虧」

下周蛋價不變！　蛋商公會：蛋比菜便宜「消費者不吃是自己吃虧」

出國買肉鬆蛋捲回台「20萬元飛了」　防檢署：2個月開罰14案

出國買肉鬆蛋捲回台「20萬元飛了」　防檢署：2個月開罰14案

「紐乳」恐令台南牛肉湯變少　農業部提4措施　業者：沒解決問題

「紐乳」恐令台南牛肉湯變少　農業部提4措施　業者：沒解決問題

農民搶種稻米「憂穀價下跌」　農業部：會維持每百台斤1千元以上

農民搶種稻米「憂穀價下跌」　農業部：會維持每百台斤1千元以上

關鍵字：

鳳梨釋迦輸中禁令農業部台東縣

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

快訊／星光電競大賞發文致歉

特斯拉Cybertruck飛踹實測

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面