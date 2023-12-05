台東鳳梨釋迦今恢復輸中　農業部：不會放棄中國市場

▲首批獲准的台東鳳梨釋迦今輸往中國。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

台東鳳梨釋迦暫停輸出中國2年多，首批獲准重新輸中的鳳梨釋迦，今將從高雄港出發送往中國平潭，此批是中國今年6月第一波核定的3家包裝廠與25家供果園，台東縣府稍早證實，並希望第二波名單能儘速公布。農業部代理部長陳駿季今表示，樂見台灣優良水果外銷，強調不會放棄中國市場，但希望是透過海峽兩岸檢疫平台重新啟動對話、訂定符合國際的檢疫標準，而不是由地方政府代行。

中國在2021年9月以發現台灣鳳梨釋迦有「介殼蟲」為由，宣布暫停進口台東鳳梨釋迦，直到今年6月才公布第一波獲准名單，包括台東3家包裝廠、25個供果園。

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陳駿季今出席「擴大灌溉服務，提升農田水利行政效率」記者會，會後接受媒體聯訪，回應台東鳳梨釋迦恢復輸中議題。

陳駿季表示，樂見台灣優良水果可以外銷到世界各國，會持續協助農民銷往高端市場，也絕對不會放棄中國市場，但遺憾的是，今年6月中國開放台東3家包裝廠、25個供果園，僅是片面來函通知防檢署，並沒有正式透過海峽兩岸農產品檢疫平台重啟談判。他強調檢疫作為必須符合國際規範，應由政府對政府談判訂定，不可能由縣市地方政府代行。

陳駿季指出，當初中國禁止鳳梨釋迦輸入時，農業部曾提出加強作為，包括田間管理、集中包裝場改善與邊境抽檢等措施，並提供給中國海關，但對方均沒有回應，以農業部立場，對方沒有回應時，就是採取原本的檢疫標準處理，對於所有農產品輸中，防檢署都不會攔阻，也會用原有標準攔檢，但「會不會順利輸往中國，那是另外一件事情」。

陳駿季說，除了鳳梨釋迦外，目前禁止輸中的鳳梨、柚子、蓮霧等，也都在第一時間把相關的檢疫改善措施提供給對方，但中國相關部門仍無回應，農業部還是期待可以有符合國際規範的對話，而且是檢疫單位對檢疫單位，不是直接跟縣市政府談，畢竟檢疫是守護國家最重要的門檻，還是希望可以透過政府間的正式平台來討論。