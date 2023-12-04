遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

文／Workworks職場人

「對員工的工作表現冷嘲熱諷、同事背後說壞話⋯」職場人們過去曾經歷過職場霸凌的經驗嗎？無論是《人選之人-造浪者》張亞靜（王淨飾）所遭遇的職場性騷擾，亦或是日前新聞鬧得沸沸揚揚的火鍋店員工遭甩巴掌事件，本篇編輯將分享「職場霸凌」的申訴管道及相關法律規範，為了避免陷入有毒職場，職場人們快繼續看下去！

＃什麼是「職場霸凌」？

職場霸凌又稱為「職場暴力」，指在工作場所裡個人或團體對於同事進行不合理的霸凌行為，常見的包含肢體攻擊、語言暴力、精神攻擊以及性騷擾，職場上無論是同僚或是下屬，經常藉由權力濫用及不公平對待，進行持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，讓被霸凌者帶來沉重的身心壓力。

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＃職場霸凌的法律規範

根據職業安全衛生法第39條規定，倘若員工遭受職場霸凌，主管機關無法對個案進行實質認定時，得要求雇主依勞工工作場所及風險特性，採取下列預防措施，包含「辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適當地調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練、建立事件之處理程序、執行成效之評估及改善及其他攸關安全衛生事項」，若違反者經通知改善屆期未改善，雇主將處3萬至15萬元罰鍰。

＃職場霸凌如何自救、蒐證？

務必留下證據！假設職場人們遇到職場霸凌時，除了向公司福委會或員工健康部門投訴，最重要地要以錄音或錄影的方式，記錄霸凌者的行為，編輯也貼心提醒取證過程需留意是否侵犯他人隱私權，避免自身觸法唷！

職場上難免會遇到「職場霸凌」事件，倘若不幸遇到，職場人們務必留下蒐證的證據，期望大家都能處在一個安全、友善的環境工作！

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