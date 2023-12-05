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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任副總統恐成深宮怨婦　蕭美琴：耐得住寂寞、沒什麼企圖

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴5日接受廣播節目專訪。針對與副總統賴清德的互動，蕭美琴表示，「不敢說我能夠去補他什麼，他已經打了很好的基礎」，跟賴也沒有任何恩怨偏見；至於是否擔心未來變成「深宮怨婦」、甚至被冷凍？蕭說，她已經很熟悉孤單、很熟悉遠離政壇的核心，在一個很邊緣的地方做她該做的事情，「我是耐得住寂寞的人」，也強調自己沒什麼企圖。

針對選舉，蕭美琴提到，不敢說我能夠去補賴清德什麼，「他已經打了很好的基礎，這幾個月他已經奮戰很久，我在最後關頭才加入」。未來就是分進合擊，全台灣這麼多選區，可以分頭去跑一些行程；就議題面來講，其實賴過去這幾年都在台灣，對地方政治性的話題比較熟悉，「可能我剛加入戰局，還是以過去的經驗角色討論」。

對於主持人周玉蔻用擇善固執形容賴清德，蕭美琴說，有一個要件是「擇善」，賴認為對的事情會很堅持，至於人彼此相處本來就要有一些磨合。

蕭美琴說，年輕的時候她也很衝，有不滿就要吵架、就要批評，但是這麼多年下來她也失敗、挫折過很多次，經過不斷的反省，「我覺得我到了一個階段，包含我派駐美國，我作為一個外交人員，本來就是要面對很多不同意見的人，有的很固執、每個人性格都不一樣，大家在拉扯過程中怎麼找到大家的最大公約數」。

「我現在的性格上已經可以去調和，我也不再會為一些小事情上就很衝很激動。」蕭美琴說，自己的同理心跟包容度的範疇也稍微更大一些。蕭自認是很好溝通的人，「有時候要站在別人角度看事情，這幾年外交工作能有進展，也是在不同利害關係、美國不同黨派間都能作為調和者，爭取最大利益」。

蕭美琴說，這也是長期訓練下來，性格也經歷很大的變化，「我相信，不管什麼樣的挑戰，我覺得我還是可以跟賴副做很好的搭配跟互動」。蕭說，畢竟跟賴認識這麼多年，賴也形容兩人情同兄妹，「這麼多年在立法院、各種不同角色，我跟他沒有任何恩怨、沒有任何偏見，這完全都不是問題」。

周玉蔻追問，過去副總統的哀怨會出現在你身上，例如深宮怨婦、沒有聲音的人？蕭美琴說，賴副要她搭擋，當然是希望借重她的一些經驗，「這些經驗的呈現未必是要每天很高調呈現」。

蕭美琴說，自己不是那麼喜歡上媒體，但工作使然不得不面對，該大聲要大聲、該低調要低調；她提到，在花蓮這麼多年，已經很熟悉孤單、很熟悉遠離政壇的核心，在一個很邊緣的地方做她該做的事情，「我是耐得住寂寞的人」。

至於未來若勝選、擔任副總統，角色變成只能聽總統指令，甘心嗎？蕭美琴表示，就是角色不一樣而已，「我在前線拚外交也獲得總統的信任，我可以自由地揮灑，我要找誰吃飯、參加什麼演講活動、上不上媒體都可以有很大的決定空間」。她強調，不會用委屈形容，只是進到另一個人生階段。

「我是不可能坐在那邊等下班。」蕭美琴強調，沒有這麼多媒體的關注，她也可以在這樣的空間裡做有意義的事情，「我也不會乾坐在那裡等總統指示」，隨時都要提升自己，全世界發生很多事，要看書學習也好，要了解外面的環境都很重要。

蕭美琴坦言，總統、副總統有個很可惜遺憾的地方，就是真的要實體走出去有難度，因為國際上的打壓。過去在美國可以隨時跟大家相處，透過交流認識這個世界，在國際上維持跟大家可以同步接軌的狀態是比較直接，在台灣相對沒有這麼多直接跟全球互動的機會，所以一定要花更多時間跟努力，熟悉資訊提升自己，「人生沒有坐在那邊等待的日子，要不斷提升自己」。

蕭美琴笑說，不擔心會被冷凍，「我沒有特別擔心，我如果可以都不要出去跑攤、不要上新聞，在辦公室看資料我也是OK」。

對於「美德配」獲得廣大迴響、一隻貓的照片就有2萬多個讚，蕭美琴說，不覺得2萬多讚有什麼問題，且「美德配」是網友做的，整個Slogan看起來很漂亮，但沒什麼政治上的意涵。而是否擔心功高震主？蕭說，「他（賴清德）歷練這麼完整，而且我沒有什麼企圖啦」。

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