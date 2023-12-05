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刑事補償法三讀修正　外國人、無國籍者在台冤獄可申請補償

▲▼立法院院會三讀 敲槌 刑事補償法部分條文修正草案等法案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀刑事補償法部分條文修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（5日）三讀通過「刑事補償法」修法，原法案規定，僅母國簽署聯合國兩公約的外國人在台受冤獄有權利聲請刑事補償，修法後刪除該條文，賦予在我國主權所及領域範圍內的任何人可依法請求補償的權利，受合理及平等的對待。

若曾受羈押、收容及徒刑，或拘束人身安全保安等處分，若獲判無罪確定或不起訴，可依刑補法請求刑事補償，以新台幣3千以上5千元以下折算一日支付之，依被拘禁天數計算總額，而原本「刑事補償法」規定，可提出請求人必須具備我國籍，若是不具備我國籍，依平等互惠原則，其所屬國家必須為兩公約簽署國，才有權利在台聲請補償。

為此，司法院提案刪除上述條文，賦予在我國主權所及領域範圍內的任何人可依法請求補償的權利，受合理及平等的對待。

原條文規定，已繳罰金應依1倍至2倍金額附加利息返還；修法後，補償倍率調整為1.5至2倍。

三讀條文也規定，受理補償事件機關決定金額時，應審酌一切情狀，第一、公務員行為違法或不當，第二、受害人所受損失，第三、受害人經命拒保後逃亡或藏匿，故意干擾證據調查或其他。司法院應於補償決定確定後，進行必要之調查或研究，分析刑事誤判原因。

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關鍵字：

刑事補償法立法院蔡其昌刑法冤獄

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