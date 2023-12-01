道交安全基本法今三讀通過　民眾黨團：盼朝「零死亡願景」邁進





▲立法院三讀通過《道路交通安全基本法》。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）三讀通過《道路交通安全基本法》，民眾黨立法院黨團表示，歷經2年多的推動與爭取，終於趕在本屆最後一個會期完成立法，希望未來交通部能結合地方政府，積極落實改善台灣交通安全，朝「零死亡願景」的人本交通目標邁進。

民眾黨團說，民進黨政府不重視道安問題，讓交通亂象越演越烈，台灣在最近有紀錄的14年中，「事故數」及「死傷人數」都成長了一倍，每十萬人口死亡數高達13.26人，是日本的6倍；過去7年中，車輛總數僅成長6.2％，車禍數卻成長23％，死傷人數也成長23.8％。台灣不僅被CNN評為「行人地獄」，更讓美國、英國、澳洲、加拿大及日本五國，在旅遊須知註記台灣交通非常危險。

民眾黨團表示，這2年來他們結合所有力量，努力督促交通部及行政院重視道路交通安全，由黨團總召邱臣遠提案相關版本，如今終於讓《道路交通安全基本法》完成立法程序，這是人民的勝利，但交通部只願承諾7年內讓事故死亡人數降低3成，他們認為《道路交通安全基本法》施行後，應在10年內讓每十萬人口事故死亡數降至5人以下，2050年達成交通「零死亡願景」，才對得起人民。

民眾黨團指出，道路設計規劃應回歸「以人為本」，各級政府應致力改善道路設計及交通設施規劃，落實保護行人安全，並推動交通教育及宣導，從學校推動到社會，才能培養民眾遵守交通規則的好習慣。此外，道安是政府及人民共同的責任，呼籲國人務必安全駕駛及遵守交通規則，共同提升交通安全。

民眾黨團認為，《道路交通安全基本法》完成三讀，是改善交通安全的一大邁進，但在法規施行後，應逐步調整交通肇事率KPI，以每十萬人口事故死亡數降至5人以下為目標，進而達成道路交通事故「零死亡願景」。除此之外，政府應強化「以人為本」道路設計規劃，並加強道安宣導，多管齊下才能改善台灣交通安全。