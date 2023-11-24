六成人民失望藍白破局？　蔡壁如：立委選舉仍舊「藍天白雲」

▲民眾黨立委候選人蔡壁如。（圖／記者許權毅攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選中，藍白雙方歷經多時討論的在野整合議題，在今（24日）國民黨與民眾黨各別宣布副總統參選人後，正式破局。對此，民眾黨立委參選人蔡壁如在臉書表示，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜沒有整合成功，她相信全國有超過六成以上的人是失望的，不過，在立委選舉上，她認為不受影響，「仍舊藍天白雲」。

蔡壁如斷言，柯侯沒有整合成功，相信全國有超過六成以上的人是失望的。然而，她說自己是在第一線選舉的立委候選人，沒有失望的空間。

蔡璧如提到，過去這段時間跑行程的過程，不是只有藍白的支持者希望在台中海線有新的立法委員，就連原本民進黨的支持者，也有人跟我說，他們希望換人做做看。

因此，蔡璧如感嘆，大人們沒有合作成功，但她感受到的是基層的鄉親，已經想換人來照顧他們的健康和建設。

蔡璧如指出，畢竟民進黨立委蔡其昌在選區20多年，不斷宣稱爭取了幾億又幾億的預算，但她和鄉親都感受不到建設的成果，她只看到蓋了又拆、拆了又蓋的馬路和觀海亭。

蔡壁如接著怒批，中火依然殘害鄉親的健康，選區中的鐵軌或單軌，以及台中藍線都卡這麼久，「蔡其昌有為鄉親說過半句嗎？沒有！」

最後，蔡壁如喊話，地方的選舉，藍白的合作，不受影響，「我們仍舊藍天白雲！」