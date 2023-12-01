快訊／道安基本法三讀　零死亡願景入法、滾動檢討駕駛人考照制度

▲道路交通安全法三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（1日）三讀通過《道路交通安全基本法》，法案規定，政府必須提供道路交通安全教育、辦理交通事故保險制度，並建立完善駕駛人訓練、考驗及資格管理制度。另外，交通事故零死亡願景也正式入法，朝2030年前降低30％、2050年零死亡邁進。

為洗刷行人地獄惡名，立法院今三讀通過《道路交通安全基本法》，根據通過條文第一條，為提升道路交通、確立相關政策推動體制，達到交通零死亡願景特推動此法。並朝2030年前降低30％、2050年零死亡邁進。

根據三讀條文，中央政府應制訂實施道路交通安全相關法規、道路交通安全政策與綱要計畫、推動計畫，並定期評估檢討及公布道路交通安全政策推動狀況。中央政府應督導及協助地方政府，落實執行道路交通安全事務。直轄市跟縣市政府應訂定相關執行計畫，定期公布、檢討交通安全狀況。

為確保車輛駕駛人具備相關知識，應建立完善訓練，考驗其資格管理制度。道安基本法第9條，載明應滾動檢討駕駛人訓練、考驗及資格管理，包括駕駛執照分類、申請考驗、知識技能測驗、持有資格、更換新照、無照駕駛處罰等，參考日本金色駕照制度，也推動優良駕駛獎勵，並納入國家道路交通安全綱要計畫。

法案三讀通過後，行政院應召開道路交通安全會報，由行政院長召集學者專家、民間團體、政務委員、相關首長、縣市長，協調跨部會、跨中央與地方的交通事務，相關會報幕僚作業由交通部辦理，地方縣市首長，也應召開相關會報，並納入專家學者與民間代表。

立委洪申翰表示，該修法讓不只是運輸專業，包括都市規劃、空間專業的學者，和不同運具的民間團體都有機會，將用路人第一線所遇到的交通課題，也納入到政策評估中。

綠委洪申翰指出，在交通安全基本法的立法框架上，我們也才能夠建立整體交通政策的作用法的體系，在後續各式的交通運具、交通空間規劃和權利義務的規劃上，做更細緻、更具體的規範。這是台灣邁向交通零死亡願景重要的一步，未來建立交通政策的法律法規體系，和規劃各種交通安全政策。

時代力量立委陳椒華表示，全國交通死傷狀況依然嚴峻，每年死傷人數依然超過3千人，未來如何依照計畫目標達成零死亡願景，都考驗明年執政黨規劃以及執行力，這是超越黨派議題，希望朝野政黨一起努力，切莫辜負國人期待。

綠委蘇巧慧表示，我國交通安全改革勢在必行，過去交通安全政策偏重執法跟處罰，忽略工程對於用路環境影響，行政院近年通過前瞻計畫、校園周邊及行車安全道路改善計畫、行人優先交通安全行動綱領，從工程、監理、執法、教育四大面向投入，提升整體通行環境。