台東向海致敬　今年淨灘已清出逾1700噸廢棄物

▲台東向海致敬計畫，淨灘活動112年已清出逾1700噸廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護海岸線環境清潔，台東縣環境保護局透過向海致敬計畫，成立跨機關溝通平台交流會議、舉辦淨灘及海洋環境教育宣導活動，經統計112年度清理成果，總計約1,717公噸廢棄物，其中以漂流木清理量939公噸為大宗，尤其今年因受多個颱風影響，漂流木較去年增加317.5公噸，環保局表示，透過向海致敬計畫，集結各單位的力量，完成定期巡視海灘岸際及迅速處理通報案件，也感謝參與愛護海洋活動的每一位民眾，共同維護海岸環境。

台東縣環保局指出，透過向海致敬計畫，使各單位團結在一起，包含林保署、東管處、國產署、海巡署、第八河川分署等5個中央機關單位，以及府內局處及鄉鎮市公所等19個地方機關單位，執行項目也相當多元，其中包含各單位今年總計淨灘活動26場次、海洋環境教育宣導活動15場次及例行性僱工清潔等，總共動員了14,834人力清理海岸，完成清理5249.7公里海岸線，清理約1,717公噸廢棄物，成果相當豐碩。



環保局呼籲，美麗的海岸及海洋是你我共享的，到海邊休閒旅遊活動後，請記得順手將垃圾帶走，留下珍貴的回憶，共同為保護我們的海洋環境而努力。