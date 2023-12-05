颱風來襲設備全毀　華碩基金會贈蘭嶼65部電腦及筆電

▲華碩文教基金會捐贈蘭嶼鄉桌上型電腦及筆電共65部。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

中颱小犬逾17級強陣風破台灣氣象史紀錄，重創台東縣蘭嶼鄉，造成島上蘭嶼高中及4所國小校舍及設備嚴重毀損，已影響老師教學及行政工作的正常運作，台灣大學創新設計學院副院長葉丙成教授及瑩光教育協會藍偉瑩理事長引薦下，華碩文教基金會捐贈桌上型電腦及筆電共計65部，讓辛苦復原校舍的老師們不需再為電腦設備損毀所苦，回歸正常校務運作。





縣長饒慶鈴表示，這次小犬颱風風災中，學校因電腦教室、圖書室、教室及辦公室等處進水，電腦設備受潮嚴重，以及近日蘭嶼停電後多次停、復電造成電腦損害多已無法使用，校園安全復原工作已提前完成，並於10月11日全數重新復課，惟電腦教學設備毀損無法使用影響教學活動進行，感謝華碩文教基金會看見蘭嶼即時的需要，讓教師教學所受到的影響降至最小，也讓行政效能能同步運作。



華碩文教基金會執行長魏杏娟則指出，華碩文教基金會長期致力縮短數位及城鄉落差，日前蘭嶼受到小犬颱風強力襲擊，更應運用綠色科技與社會人文連結，讓蘭嶼學童們能恢復正常學習的日常生活。透過協助蘭嶼高中、東清國小、朗島國小及椰油國小4所學校共65台電腦設備，以具體行動力回饋社會，善盡企業社會責任。