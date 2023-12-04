魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

▲大陸零食「魔芋爽」近來在國小校園爆紅。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

超過27種添加物的中國零食「魔芋爽」入侵校園掀起各界關注，家長尤其憂心口味甚重的魔芋爽恐對學童健康造成負面影響。對此，有營養師指出該零食為高鈉食物，對腎臟負擔大，嚴重時可能引發高血壓、心血管疾病，且其27種原料中「2添加物」，吃多更可能造成兒童過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩等風險。

據悉，目前市面上「台灣檢驗合格」的魔芋爽每包18公克，卻有水、蒟蒻粉、木薯澱粉、食用鹽、白砂糖、酵母萃取物、食醋粉、香辛料（花椒、辣椒、馬芹）、大豆油（第三丁基氫醌）、香料（乙基麥芽醇）、天然食用色素（紅椒色素）、水解植物蛋白調味料（水、大豆、鹽等水解植物蛋白液、麥芽糊精）、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）、郫縣豆瓣（紅辣椒、蠶豆仁、菜籽油）、調味劑（檸檬酸）、洋蔥等27種添加物。

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另據《Nownews》報導，營養師許瓊月指出抗氧化劑的三丁基氫醌雖然常見，但長時間且過量攝取有致癌風險；同樣常見於泡麵、洋芋片的5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉則是鮮味添加劑，兩者作用為欺騙味覺，讓主體為蒟蒻的魔芋爽讓人吃了停不下來。

而1包魔芋爽鈉含量達到227毫克，只要吃9包就超過每日建議總量的1200毫克，且6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，臨床上發現吃重口味零食的孩童，有過動、注意力不集中、學習力下降及情緒失控不穩定等潛在風險。

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