好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

▲魔芋爽是小學生之間流行的零嘴。（圖／翻攝自臉書社團／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

來自中國的零食「魔芋爽」近期非常流行，有國小老師便表示，他們因為魔芋爽的添加物太多而禁止學生吃，想不到學生卻躲進廁所吃，令老師們憂心。事實上，經濟部過去曾表示，魔芋爽屬於「原則禁止」，僅允許部分代理商申請專案進口。而日前就有網友發現好市多在販售魔芋爽，引發兩派人討論。

日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他逛街到一半時，突然發現好市多有販售魔芋爽，之前他一吃就愛上，覺得當零食或配飯都很好吃。

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只是貼文曝光後，引發許多網友討論，「化學味很重，看它的成分表，還是不要吃比較好」、「滿滿的元素週期表」、「這種零食送我，我也不會吃，不是產地問題，而是又油又辣，對於腸胃很不健康」、「這種東西最好別吃，很傷身的，鈉含量很高」、「我之前跟同事吃完，兩個人都拉到不行」。

其中還有網友直呼，「送我我都不吃，而且我已經寫信給好市多，希望他們下架這種對小孩很不健康的東西」。

▲「魔芋爽」話題引發討論。（圖／記者楊惠琪攝）

不過也有些網友認為，「其他的零食糖果都是加工食品，都很不健康啊，要不要都寫信去請好市多下架」、「超愛吃！知道會有人持反評價，但又怎樣？吃自己愛吃的」、「真的假的？好市多有賣！？立馬找時間再去扛」。

針對網友所說，好市多回應，「目前我們並未收到類似事件反映，好市多所販售的產品，皆遵循台灣政府相關法令及流程。我們也將持續提供會員新商品及多樣性的消費選擇，謝謝」。

事實上，經濟部1月就曾指出，「魔芋爽」從來沒有准許進口，屬於原則禁止，但因為台灣沒有類似產品，所以允許部分代理商申請專案進口。

針對魔芋爽，腎臟科醫師王介立指出，此為超高脂、略低碳水的食物，脂肪占熱量比為54%、碳水則占43%。他直言，魔芋爽的營養成分中，最吸睛的就是「高鈉」，每100克含有破千毫克的鈉，「肯定有夠鹹」。至於能不能吃？他說能上架就是能讓人吃，但能不能吃還是要問自己，「就像我常回答洗腎病人：沒有什麼是你不能吃的，但基本上都是量的問題」。