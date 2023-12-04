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獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

繼蘿蔔刀之後，近期國小校園最夯的就是來自對岸的零食「魔芋爽」，有國小老師驚爆，因為添加物太多禁止學生吃，結果學生躲進廁所吃，油汁還滴滿地，還有家長不清楚成分，運動會買整箱分送學生。國小老師憂心，現在連超商通路都可輕易買到，「這種吃下肚的東西，比蘿蔔刀更危險」。

高雄市岡山國小老師林晉如指出，前兩年就曾看到學生吃「魔芋爽」，主要是透過網購取得，吃的人並不多，但近來從國內超商通路、大賣場都可以輕易買到，還有超商直接放在結帳櫃台促銷，成為目前國小校園最夯的零食，甚至有家長在運動會買整箱分送學生，也有安親班拿來當獎勵品。

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林晉如表示，「魔芋爽」主要成分是蒟蒻加上大量添加物，含納量相當高，口感就像「加了調味的橡皮筋」，過度食用恐會影響學童健康，學校有老師禁止學生吃，學生竟躲進廁所偷吃，吃完就丟在廁所垃圾桶，袋內油汁還滴了滿地，也影響環境衛生。

林晉如說，之前在班上提醒學生盡量避免食用時，有學生竟說：「超商有在賣，不是代表很安全嗎？」只能提醒學生，超商也有賣菸跟酒，但菸酒包裝至少還有警語。她憂心說：「這種吃下肚的東西，比蘿蔔刀更危險！」提醒校園和家長都應該加強宣導，提醒學生盡量避免或酌量食用。

林晉如還說，除了「魔芋爽」外，中國零食「辣條」也很火紅，也是含有大量添加物，最近批改國語習作，有學生造句竟出現「弟弟因為沒錢買辣條，於是就去偷媽媽的錢。」她憂心說，這些零食訊息大多透過抖音、小紅書在台蔓延，對孩童健康的危害值得關注。

北市博愛國小校長陳順和說，不論是國內外的零食，只要含有過多添加物，都不建議學生食用，但坦言學生間有所謂的次文化、社交互動，不免會有零食、玩具的分享交流，校園很難完全禁止，但會努力灌輸學生要有正確的健康飲食觀念。

據了解，「魔芋爽」是中國衛龍食品公司的產品，有酸辣、香辣、麻辣等口味，產品名稱是「素毛肚」，其實是魔芋粉製作而成蒟蒻，因為重口味、熱量低又便宜，吸引許多愛好者，但最近有許多營養師、醫師提醒，因納含量驚人，提醒消費者應適量食用。

此外，美式賣場好市多近期因出現整箱販售，也引發會員論戰，有會員以健康疑慮，寫信要求業者下架，但也有會員認為，自由市場應讓消費者自由選擇。

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