嘉義縣獲贈200份登革熱試劑 　78家合約院所提供快篩服務

▲▼ 嘉義縣獲贈登革熱試劑 ，78家合約院所提供快篩服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣獲亞洲基因科技股份有限公司捐贈登革熱快篩試劑200份，衛生局長趙紋華代表縣長翁章梁頒贈感謝狀，由吳淑慧董事長及樸仔媽微型利他慈善會蕭吉森理事出席受獎，衛生局將妥善規劃試劑分配縣內布點的78家登革熱合約診所，提供快速診斷、及早發現阻斷疫情。

嘉縣登革熱本土確診截至28日累計205例，嘉義縣政府團隊全面強化孳生源查核、化學噴藥等防治，並針對高風險區域設站擴大篩檢，所需人力及物資龐大，尤以NS1快篩試劑，為及早診斷登革熱，嘉義縣增加布點78家合約診所提供NS1快篩診斷。

近期發現部分民眾症狀與普通感冒類似，包括頭痛、發燒、腹瀉等，忽視延誤就醫進而增加社區疫情蔓延，亞洲基因科技公司吳董事長透過樸仔媽微型利他慈善會捐贈登革熱快篩試劑200份，挹注資源達及早診斷功效。

全縣累計205例分別為梅山鄉60例、大林鎮59例、民雄鄉34例、竹崎鄉28例、中埔鄉6例、太保市5例、朴子市4例、布袋鎮及水上各3例、番路鄉2例、新港鄉1例，尤其梅山已累計60例，梅山鄉公所也與衛生、環保局召開防治會議，研商戶外化學防治，而長期奮戰耗費的人力、物資則由縣府提供挹注。

趙紋華表示，梅山、大林、民雄及竹崎等4個高風險鄉鎮案例大部分為務農，尤其近日山區柑橘類收成出入果園頻繁，呼籲非必要避免出入高風險疫區，居家、務農做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及使用經政府認證的防蚊藥劑。

衛生局，說若曾到過登革熱高風險區域，出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀，應盡速到縣內78家登革熱合約院所就醫，詳細告知醫師活動足跡史，善用NS1快篩試劑診斷通報，縮短社區隱藏期，勿因自認症狀輕微延誤治療黃金時機。