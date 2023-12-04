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中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成　獲最佳地方社區原創故事獎

▲孫逸民校長（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲孫逸民校長（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊，長期深耕台南淺山地區發展產業特色並協助開發旅遊景點，卓越成效在2023義大利佛羅倫斯第三屆國際藝術節中，獲得「最佳地方社區原創故事獎」的肯定。

由中華醫大校長孫逸民帶領的USR（大學社會責任）計畫團隊師生，從2020年4月起開始進駐楠西、玉井、南化、東山等台南淺山地區，執行大學社會責任計畫，透過田野調查及地方耆老訪問，掌握當地產業特色和地形風貌，協助居民和商家發展，以在地農特產開發各種商品及餐飲，並運用地形風貌協助社區發展協會開發鄉村旅遊景點，4年來成果逐漸顯現，獲得在地居民好評。

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特別是中華醫大USR團隊以淺山地區的人文、地貌和產業特色協助規劃設計的淺山觀光旅遊，更已完成踩線規劃，邀請不同團體實地走訪體驗。

▲孫逸民校長（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為能透過執行成果讓各界看見台南淺山地區的觀光產業潛力，中華醫大USR計畫辦公室日前由王靖婷老師和陳祐禎老師代表，前往參加11月下旬，由Bianco比安科基金會在義大利佛羅倫斯舉辦的第三屆國際藝術節的競賽活動，以中華醫大在台南淺山地區執行的成果，向來自各國的參展者介紹台南淺山深耕的旅遊景點，包括楠西梅嶺、龜丹溫泉、果農之家、柳營尖山埤渡假村、東山吉貝耍平埔文化公園。

值得一提的是，中華醫大USR計畫融入學校應用文寫作課程，帶領學生分組以台南淺山地區的景點練習設計製作中英文觀光景點摺頁介紹，餐旅系學生張以勒、田孟臻、蔡欣妤、盧祐諍以及製藥系謝雅婷、醫技系楊穎妮與小組表現突出，學生們設計製作完成的中英文觀光摺頁，也被帶到參展會場發送給來自各國的參展人員，讓台南淺山的美被國際看見。

參展競賽中，由王靖婷老師代表簡報，王靖婷老師以台南今年正好建成400年作為導引，讓與會者了解台灣歷史和見證台灣的美。

▲孫逸民校長（中）帶領的華醫USR團隊以台南淺山區觀光導覽介紹獲2023第三屆國際藝術節「最佳地方社區原創故事獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為時兩天的參展競賽活動，有來自烏克蘭、希臘、捷克、日本、波蘭、摩洛哥、哈薩克、喬治亞、立陶宛、剛果、亞塞拜然、義大利、羅馬尼亞、摩洛哥、喀麥隆、尼日利亞等17國25隊參展報告，中華醫大獲得「最佳地方社區原創故事獎」。這是繼今年4月引薦日本參訪單位實地體驗台南淺山區風光、五月將楠西密枝里推上國際宜居城市之後，再一次將台南淺山之美推廣至歐洲，期能為台南引進更多的各國遊客。

王靖婷和陳祐禎老師12月4日偕同張以勒、田孟臻、蔡欣妤、盧祐諍、謝雅婷、楊穎妮等參與台南淺山地區景點中英文摺頁介紹設計製作的學生，一起向孫逸民校長獻成果，也分享獲獎的喜悅。

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