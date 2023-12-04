南韓軍方試射「自主研發」固態燃料火箭　成功送人工衛星上軌道

▲南韓軍方4日下午在濟州島中文海岸，成功發射搭載觀測用衛星的固態燃料火箭。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方今日（4）下午在濟州島海岸進行固態燃料火箭的第3次試射，該枚火箭採用南韓自主研發的技術，上面搭載著由南韓民間研發的人工衛星，最後火箭發射宣告成功，衛星成功進入預定軌道，並與衛星地面站成功取得通訊。

根據《韓聯社》，南韓國防部指出，軍方4日下午2時（台灣時間下午1時）在距濟州島中文海岸（西歸浦市中文洞）4公里處的外海，透過駁船成功試射一枚由南韓國防科學研究所（ADD）所研發的火箭，該枚火箭第1至3節採用固態燃料、第4節則採液態燃料，火箭攜載一顆由韓華系統（Hanwha Systems）自主研發的合成孔徑雷達（SAR）衛星。

該顆衛星的重量約100公斤，主要用於地球觀測，在火箭發射後成功進入距離地球650公里的預定軌道。

南韓國防部表示，其實該枚火箭早在先前就曾進行過2次試射，去年3月的第一次試射和去年12月的第二次試射皆掛上實驗用的模擬衛星，但此次（第3次）發射時剛好有民間研發的衛星可以用，為了締造出「雙贏」局面，才決定採用民間的人工衛星。

南韓國防部高層關係人士透露，「隨著第三次固態燃料火箭試射取得成功，讓南韓將小型衛星獨自送上地球軌道的能力取得長遠進展。一旦完成研發，我軍將擁有在適當時機內發射觀測、偵察衛星的能力，依照實際上的國防安全需求和緊急狀況適時發射。」

南韓軍方計畫，將在2025年以前發射5顆軍事偵察衛星，可以隨時監控北韓境內的戰略標的物，同時研發出一套可以隨時監控、預警的超小型衛星系統；一旦固態燃料火箭技術完成研發，此技術將移轉給民間業者，讓南韓航太產業取得更長遠的發展。

南韓國防部關係人士宣稱，「大韓民國的固態燃料火箭技術，擁有全世界最優秀的先進技術，且比北韓所製造的（固態燃料火箭）還要大1.5倍」；據悉，北韓已經完成研發、或是正在研發用於洲際彈道飛彈（ICBM，射程5500公里以上）、遠程彈道飛彈（IRBM，射程3000至5500公里）的固態燃料推進體（火箭）。

南韓國防部另一關係人士則強調，南韓並不會將固態燃料火箭的相關技術用於研發ICBM。

另外，由韓華系統所研發的該顆觀測衛星在進入預定軌道後，已於4日下午3時45分40秒，向京畿道龍仁觀測中心成功發射首波訊號。