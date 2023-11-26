幕後／國安示警中共認知戰大進化　操作台灣引進印度移工變強X島

▲國安單位近期發現，中共認知戰操作印度移工議題，且快速完成線上、線下整合。（圖／勞動部臉書）



記者陶本和／台北報導

2024大選倒數，國安單位近期觀察發現，中國認知戰今年有快速進化的趨勢，本次大選政治主旋律是「和戰抉擇論」，其次在人民生活與社會層面，則嘗試不同議題，近期則炒作「引進印度移工，台灣變強X島」，社群操作戰場轉移到Dcard外，更罕見地在一週內完成線上、線下整合，增強我安全單位的應變難度。

在勞動部證實，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）後，安全單位發現網路出現異常動態，在勞動部的粉絲專頁上，有3類型模組化的語言，敘事方式主要環繞在「要求公開MOU協商事項」、「反對印度移工」，以及「堅決反對立場」。

根據安全單位的統計，光就勞動部粉專上的帳號，就有3600組的帳號在留言，其中有2000組左右，運用上述3組文字的模組，而有300組為異常帳號，包括是新成立無好友、從未有貼文紀錄、低互動等，屬假帳號的樣態。

國安單位也注意到，近期中共類似操作，已經從PTT轉移，因為PTT帳號後改為需電話認證，增加買賣操作的難度；因此，相關的操作已經轉到以年輕族群為主的Dcard上，最近有大量出現「台灣將引進10萬印度勞工」謠言，而且罕見在一週內，完成線上、線下的整合，還透過Line群組進行集結，號召在12月初上街陳抗。

▼國安單位近期發現，中共認知戰手法快速進化，且在一週內完成線上、線下整合。（圖／記者陶本和攝）



根據Dcard快速流傳的訊息與敘事文字，主要環繞在「阿三哥們要來了，會不會成群結隊看到女生隨即強X」；接著，X平台、抖音等社群網站，出現包括：「開放印度勞工，台灣變性Ｘ島」、「引進印度、犧牲治安，給建商賺錢」、「中國移工比印度移工好」等話題，觀察敘事的文字與論述，都有一致性。

國安單位長期關注且熟悉Dcard社群的人員表示，在Dcard上的使用者，多半只關注生活、軟性話題，社會議題根本不會有太多的關注度，這次印度移工的事件突然引起諸多則的發文、異常多的討論，就很明顯可以看出「人為」操作的痕跡。

除了社群的宣傳外，中共的認知戰也快速的轉型，從過去單純買帳號發文、洗留言，升級跟台灣的KOL合作，或是自行培養網紅，而中共官方媒體只需要二創、再製這些網紅、KOL的訊息，就可以提高在台灣的傳播。

事實上，有關「台灣將引進10萬印度勞工」謠言，本以為只需單純透過勞動部澄清即可，但國安單位發現，此議題涉及跨部會合作，政府回應上不能讓印度人覺得被台灣人歧視，因此還必須透過外交系統與印方溝通，甚至走入在台印度組織，透過當面溝通的方式化解疑慮。

面對中共認知戰的快速進化，國安單位也隨即進行調整，除了採取AI等科技模式判讀大量的輿情，並與國際各國交流，建立具韌性的快速處理機制。特別的是，國安單位將各式訊息進行「燈號分類」，好比黃燈只需一般新聞稿澄清、橘燈則需強化澄清說明力道，若出現紅燈，則必須通報國安會，做跨部會或更深層次的因應。

▼國安單位近期發現，中共認知戰手法快速進化，且在一週內完成線上、線下整合。（圖／記者陶本和攝）

