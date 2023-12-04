快訊／關切假訊息影響選舉　孫曉雅：美國沒有偏好的候選人

▲孫曉雅今天下午發表年終政策演說。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數40天就要投票，美國在台協會處長孫曉雅今（4）發表年終政策演說，她重申美方對台灣的支持堅若磐石，且相信台灣選民有權決定他們的下一位領導人，「我們沒有偏好的候選人，也清楚我們沒有投票權」，無論哪個政黨執政，美國對台政策將維持不變。她亦關切假訊息議題，直指假訊息可能誤導政策偏好，影響人們行使選舉權利。

孫曉雅今天下午前往台灣大學法學院，發表年終政策演說。

孫曉雅會中重申，美國與台灣享有牢固的非正式關係，而美國在台協會每天都在努力擴大與台灣對於共同利益、價值觀上的合作，美方將繼續支持台灣在國際社會中發揮有意義的作用，並努力加深雙方經濟聯繫，這一切都與其「一個中國」政策保持一致。

孫曉雅談及，正如美國總統拜登與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會晤時所言，美中兩國正在進行激烈的競爭，但全球期望美中兩國能夠負責任地管理這種競爭，美國將始終捍衛自身利益、價值，以及包括台灣在內的盟友和夥伴。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持堅若磐石，這與美國的一個中國政策及長期承諾完全一致，美方堅信，美國對台灣的承諾有助於維護台灣海峽地區的和平與穩定，並促進形成一個更穩定、有韌性的地區。

此外，面對總統及立委選舉在即，孫曉雅表示，隨著台灣選舉日益接近，她想強調，美國對台灣的選舉程序和民主體系充滿信心，美方相信，台灣選民有權決定他們的下一位領導人，不受外部干涉，正如她先前所言，美國在台灣選舉中不會選邊站，「我們沒有偏好的候選人，也清楚我們沒有投票權」。

孫曉雅強調，無論哪個政黨執政，美國對台政策將維持不變，美方支持台灣充滿活力的民主制度，並期待與台灣選民選出的領導人展開合作。

另一方面，孫曉雅在年終政策演說，高度關切假訊息的議題，她說，民主是保障人權、自由、尊嚴，並推動全球和平、繁榮、安全最有效的形式，只有在自由開放的資訊和思想交流環境下，民主制度才能最好地履行這些職能，然而，假訊息有可能淹沒這些重要的討論，誤導政策偏好，並影響人們行使選舉權利的方式，因此，有效地確保資訊的完整性，對於保護民主和維護國家安全至關重要。