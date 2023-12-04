釣蝦女神「1張照」狂吸1.6萬讚！老司機瘋朝聖：好大的草蝦

▲釣蝦女神沐雨柔擁有許多粉絲。（圖／翻攝自臉書／沐雨柔）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有甜美臉蛋、姣好身材的平面模特兒沐雨柔，經常在YouTube頻道分享釣蝦點滴，於是獲得「釣蝦女神」的封號，日前她在臉書PO出專注釣蝦的瞬間，而美照狂吸超過1.6萬讚，大票粉絲洗版直呼，「大家都看著妳，怎麼可能有心釣蝦」、「我寧願釣妳也不釣蝦」。

沐雨柔日前在YouTube頻道PO出影片，只見老闆當天超海派，直接放了100斤草蝦，這讓她不由得眼睛一亮，驚呼這個蝦量好扯，更在臉書發文笑說「100斤草蝦，兩個小時哪釣得完啊？」

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在讚嘆老闆大手筆的同時，沐雨柔也大方曬出美照，只見她當時專心地釣著蝦，除了精緻五官散發魅力外，胸前渾圓更讓人難以忽視，狂吸大票網友圍觀讚嘆。

老司機們在朝聖後，也不忘洗版留言，紛紛回應「好棒，真漂亮」、「兩小時夠看妳在釣的」、「漂亮的雨柔」、「超美的」、「妳試試釣我，只要3秒喔」、「看到雨柔就好了，與蝦無關了」、「2個小時釣100斤草蝦很難，但雨柔要釣男朋友只要3秒鐘就一大堆」、「可以改釣100個男粉絲嗎」、「啊啊啊啊啊」。

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