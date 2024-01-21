超哥警局過夜！當街狂揍Toyz害頭破血流　雙手上銬狼狽移送畫面曝

記者黃彥傑、張君豪、黃資真／台北報導

人氣直播主Toyz昨（20）晚到YTR「超哥」的餐廳用餐，因嫌棄醋飯不好吃，遭超哥痛毆一頓，送醫後頭部縫了10幾針，警方獲報到場後將超哥依現行犯帶回安和路派出所，今早移送分局的畫面也曝光，警詢後將依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

▲超哥當街痛毆Toyz，遭移送大安分局警詢。（圖／記者黃彥傑翻攝）



畫面中可以看見，超哥在被銬住的手上以外套遮擋，並在2名員警的引導下步出派出所，準備搭乘警車前往分局接受偵訊，面對大批媒體詢問「有要道歉嗎？」，超哥皆保持沉默，不發一語坐上警車。

Toyz 20日在直播期間跑到超哥經營的餐廳用餐，並在超哥本人面前給出「魚好吃，但醋飯不好吃」的評價，結果Toyz結帳走出店外後，與超哥發生口角爭執，超哥一怒之下向對方多次揮拳，直播中斷，而警方到場時衝突已經結束，但Toyz頭部不斷流血、狼狽坐在地上，送醫治療後有腦震盪症狀，並縫了10多針。

超哥在現場也被員警依傷害罪現行犯逮捕，由於超哥拒絕夜間偵訊，先留置於安和路派出所，今天上午8時許移送大安分局進行偵訊後，再移送地檢署偵辦。

▲超哥移送地檢署。（圖／記者張君豪翻攝）