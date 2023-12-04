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超美嫩模花蓮外拍遭性侵！攝影師下藥逞慾「把性病傳染給她」

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花與王姓攝影師相約到花蓮外拍，沒想到因此遭下藥性侵，還感染了性病。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

花蓮一名王姓攝影師先前透過社群軟體，約了女模小花（化名）一起到民宿外拍，沒想到竟趁著對方不注意下藥性侵，還把性病傳染出去，氣得小花一狀告上法院。花蓮地院審理後，判王男8年6月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男2022年4月間透過社群軟體，約了小花一起到花蓮某民宿外拍，並且訂了2間房，在民宿投宿一晚。由於小花平時需要有在使用安眠藥，當天工作完結束時夜已深，她也因此服用安眠藥、沉沉睡去。

沒想到，晚上睡覺時，王男意外發現，2間房間隔著的拉門可以打開，且因為小花躺在床上完全沒反應，於是他將毒品摻入礦泉水中，餵食正在睡覺的小花，接著伸出狼爪，對小花性侵得逞。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花與王姓攝影師相約到花蓮外拍，沒想到因此遭下藥性侵，還感染了性病。（示意圖／記者周亭瑋攝）

由於已經服藥，小花感覺遭到侵犯，且「喝到一種甜甜的、水的東西」，但因為身體麻痺、眼睛睜不開，因此也沒有辦法反抗。小花清醒後報警提告，同時向警方表示，她只有20多歲，還在努力追逐夢想，沒想到竟遭餵毒性侵，還因此染了性病，身心因此受到不可磨滅的傷害。

對此，王男則辯稱，看見小花貌美、且躺在床上沒有任何反應，確實一時失慮動手性侵，但並沒有餵毒，也不曉得那些白色粉末是什麼。不過，花蓮地院法官審理後，不採信王男的說法，最後依照犯藥劑強制性交罪，判處8年6月有期徒刑，並且沒收摻有毒品的礦泉水，全案仍可上訴。

 
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