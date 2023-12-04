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社會 社會焦點 保障人權

殯葬男是改槍狂！家中如軍火庫　赫見殺手專用「名片型手槍」

記者許權毅／台中報導

台中市28歲朱男買模擬槍改造，警方日前前往朱男藏身地攻堅，搜出11把改造槍枝、模擬槍、半成品，其中6把經鑑定已經具有傷殺力，還有上百顆子彈。其中，現場更出現罕見的「名片型手槍」，每次僅能裝填2發，便於攜帶，長不到10公分，是電影中殺手常用的武器。

▲▼台中小型軍火庫！殯葬員工改造11槍　出現稀有「殺手專用」名片型手槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名朱男改造多把槍枝，擁有上百彈，日前被警方攻堅逮捕，自稱好玩自學。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中打指出，為防堵選前突發事端及維護治安，肅槍專責隊深入追查改造槍枝來源，掌握台中市一名朱姓男子涉有重嫌。

▲▼台中小型軍火庫！殯葬員工改造11槍　出現稀有「殺手專用」名片型手槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲朱男平時是殯葬業員工，回到家卻變成槍癡，上網學習改造槍枝技巧。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，朱男平時是殯葬業員工，回到家後卻變成「槍癡」，上網購買模擬槍、改造用具，並且上網自學改槍技巧，陸陸續續改造多把槍枝。警方調查，朱男僅有一人犯案，供稱是有興趣，初步了解沒有兜售情事。

今年10月31日，專案小組經完備蒐證後聲請搜索票，見時機成熟前往朱男住處攻堅，當場查扣改造手槍8枝、霰彈槍子彈23顆、子彈83顆，另查扣模擬槍1枝、改造手槍半成品2枝，槍管、撞針及電鑽等改造工具1批等證物。

▲▼台中小型軍火庫！殯葬員工改造11槍　出現稀有「殺手專用」名片型手槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲其中掌心雷、名片型手槍大小僅成人手掌左右，是電影中殺手專用武器。（圖／記者許權毅翻攝）

朱男所擁有的槍枝廠牌遍及國內外，其中包含奧地利GLOCK、德國WALTHER、巴西Taurus等都是知名的手槍生產商，堪稱小型軍火庫。

▲▼台中小型軍火庫！殯葬員工改造11槍　出現稀有「殺手專用」名片型手槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼現場出現2把罕見的名片型手槍，每次僅能裝填2發子彈。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中小型軍火庫！殯葬員工改造11槍　出現稀有「殺手專用」名片型手槍。（圖／記者許權毅翻攝）

其中，現場出現罕見的小型手槍，FARSAN改造槍枝是仿柯特25（俗稱掌心雷），還有另一款墨西哥製的名片型手槍，都具有短小易於隱蔽攜帶的特性，槍枝長度都只有成人手掌大小一半，約8到10公分左右，就連市面上也相當罕見，所幸未流入黑市。

刑事警察局指出，為防止黑道幫派不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰，有效降低人民生命財產危害，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續追溯槍枝來源。警方呼籲民眾，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，改造及持有改造槍械提高刑責為5年以上，併科1千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

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