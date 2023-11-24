基隆市府帶頭送暖做公益　副市長邱佩琳：投入社福散播愛心

▲基隆市府由副市長邱佩琳代表致贈感謝狀。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市身心障礙福利服務中心今（24日）獲財團法人和裕教育基金會、財團法人天麗環境保護基金會、財團法人邱創煥文教基金會、財團法人教育興革文教基金會及中化裕民健康事業股份有限公司等5單位，捐贈物資及公益演出，其中財團法人邱創煥文教基金會，由邱佩琳董事長代表接受感謝狀，同時邱董事長也以基隆市副市長的身分，致贈感謝狀，感謝大家以實際行動支持身障中心，參與社會公益，投入社會福利，散播愛心。

▲財團法人伊甸社會福利基金會基隆區區長李蓮（左1），財團法人和裕教育基金會林麗華董事長（左2），基隆市副市長邱佩琳暨財團法人邱創煥基金會董事長（右2），財團法人教育興革文教基金會苑倚曼董事（右1）。

副市長邱佩琳指出，基隆市身障中心自1999年至今皆由本府委託伊甸基金會經營管理，提供各項身心障礙福利服務，包含全日型住宿式照顧、身障樂活站、成人及兒童日間照顧、照顧者支持團體、親職教育講座、社區日間作業設施及福利諮詢等，其中全日型住民目前收容逾百名身障者，平常需要更換尿布、看護墊等日常生活用品，還需飲用奶粉、蛋白粉、膳食纖維粉等補充營養，所以民間團體或企業的每一份捐款、每一份物資都是很重要的資源，有助於維持住民的健康和舒適。

邱佩琳表示，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力的模式，齊力共同推動各項公共事務，讓弱勢族群得以獲得更多照顧資源，共同為弱勢族群撐起保護傘，期待有更多慈善及公益個人與團體、企業一起共襄盛舉，讓小愛發揮成大愛，共同讓基隆成為更美好、更有愛的城市。

▲▼捐贈愛心物資及公益演出。