台南市響應國際身心障礙者日　黃偉哲邀請身障朋友及市民共融參與

▲台南市政府社會局25日在民治市政中心，舉辦2023年台南市國際身心障礙者日「多元參與 幸福領航力X大放藝采」活動，台南市政府副秘書長尤天厚等人熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應聯合國每年12月3日的「國際身心障礙者日」，台南市政府社會局25日在民治市政中心，舉辦2023年台南市國際身心障礙者日「多元參與 幸福領航力X大放藝采」活動。

台南市政府副秘書長尤天厚，代表黃偉哲市長率領社會局葉誌明副局長、新營區翁振祥區長及承辦單位私立心德慈化教養院曾仲豪院長、南瀛社會福利推展協會林哲弘理事長，共同於畫布揮灑繽紛色彩，宣誓臺南市公私協力共同營造身障友善共融生活的城市。

台南市議員蔡育輝及議員王宣貿、沈家鳳、李宗翰議員服務處代表、台南市無障礙協會林昭坤理事長、邱麗夙常務理事及台南市慈光心智關懷協會徐育仁理事長均到場參與。

黃偉哲市長表示，台南市截至目前共有9萬9071位身心障礙朋友，約占全市總人數5％，為促進身心障礙者權益及實踐身心障礙者權利公約精神，市府各局處共同合作為身心障礙者福祉努力，例如與交通局合作設計聽障者行車貼紙，保障聽覺障礙者的用路安全；與警察局、民政局合作為第一線工作人員辦理簡易手語課程，讓民眾洽公更加便利；與交通局合作製作視障者乘車支持扇，讓視覺障礙者也能透過搭乘大眾運輸工具抵達想去的地方，未來市府團隊將持續努力，打造溫暖與愛的無礙共融城市。

社會局盧禹璁局長指出，台南市有五大身障友善政策，分別為「便民友善」，提供輔具服務、緊急狀況聽語障者使用簡訊及快捷鍵和手語翻譯報案求救；「就學友善」，提供合適特教資源、特教鑑定及教師自編支持手冊達到適才而教；「就業友善」，足額進用身障者企業家數為六都最高、建置全國唯一身障人力銀行並開拓7處庇護工廠，提供多元工作機會；「運動友善」，培養本市選手參加全國身障運動會榮獲多項奪牌紀錄；「通行友善」，無障礙公車搭乘服務、與四大超商合作建置無障礙購物環境及搭配155輛復康巴士及257輛無障礙公車，保障身障者通行安全及權利。

社會局說明2023年台南市國際身心障礙者日係由私立心德慈化教養院主辦、台南市南瀛社會福利推展協會協辦，現場有27個公益攤位及10個創意攤商，提供身障者銷售手作作品；另外社會局也邀請5組身障者團體表演，並設置3個闖關活動關卡，如學習協助視覺障礙者過馬路及簡易手語等，透過活動讓民眾去除對身障者的刻板印象及標籤。

社會局指出，社會局也安排輔具體驗區，讓民眾感受障礙者的世界和輔具的多元用途；更有 DIY藝術創作、繪本說故事等活動，鼓勵身心障礙者出門走走。民眾也分享難得有機會可更加瞭解身心障礙族群。台南市政府社會局廣告