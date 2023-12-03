快訊／嗆特偵組曾致憲政危機　蔡英文：說民進黨貪腐「我不能接受」

▲蔡英文痛批在野黨「沒證據的說法，我不能接受」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜多次主張恢復成立特偵組，對此，總統蔡英文今（3）出席造勢活動時，罕見嚴詞批評在野黨說，「在野黨說民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，我不能接受！」蔡重提2013年馬王政爭，批評當時總統的手伸進司法，監聽國會議長，造成憲政危機，而民進黨支持司法改革，讓司法伸張正義，「該查就查，該辦就辦」。

蔡英文今天下午出席民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴競選總部成立大會，她表示，這幾年國際對台灣的信任不只是民主、經濟，也相信政府的廉能效率，去年台灣清廉指數創下27年來最佳成績。

蔡英文說，但是，在野黨鋪天蓋地，說民進黨每一條都貪腐，「蔡英文不會容忍執政團隊的不肖個案，也不會容忍執政團隊的害群之馬，但是在野黨說民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，我不能接受！」

蔡英文表示，在野黨口口聲聲說民進黨貪腐，拿不出證據的時候，就不斷跳針說要重啟特偵組，大家還記得馬王政爭嗎？當時的總統（指前總統馬英九）手伸進司法，特偵組監聽國會議長，導致總統鬥爭立法院的憲政危機，當年馬王政爭造成政局不穩，經濟不安，社會動盪，大家仍記憶猶新。

蔡英文說，司法要接近人民，不是接近總統，司法要讓人民參與，不是要讓總統參與個案，所以，民進黨政府推動國民法官，廢除特偵組，就是要讓司法回歸司法，讓人民參與司法，「我的態度就是，總統支持司法改革，支持司法進步，尊重司法獨立，但是，總統不能介入司法」，要讓司法伸張正義，依照證據、專業辦案，該查就查，該辦就辦，這才是負責任的政府，才是監督制衡。

蔡英文表示，但是，在野黨對於過去把政治的手伸進司法，造成憲政危機，他們絕口不提，卻不斷批評民進黨一黨獨大，而民進黨是從台灣人民從威權時期含辛茹苦孕育出來的政黨，民進黨沒有一人專政的基因，更沒有一黨專制的歷史，民進黨不會一黨獨大，民主國家就是人民作主，人民最大。

蔡英文說，她常常說，民進黨不完美、會犯錯，這7年多來，全國民眾一同經歷2次總統大選，2次地方選舉，還有4大公投，這7年多來執政有起有落，這表示台灣人民時時刻刻在檢驗、監督民進黨，她要感謝台灣人民給民進黨機會，「做得好是我們的義務，做不好我們責無旁貸」。

蔡英文說，「民進黨就是一個會反省、會檢討、會快速調整、會回應人民的政黨」，做不好，就要做得更好，而且好還要更好，當人民期盼改革，民進黨扛住壓力推動年金改革，面對逆境的時候，民進黨沒有放棄理想，落實婚姻平權，遇到敗選時還是履行承諾，推動TPass通勤月票，這就是民進黨，中央執政團隊會調整步伐穩健施政，立法委員更會強力督促加強建設。

蔡英文細數，2021年聯通石門水庫和新竹的桃竹幹管，提前4個月完工通水，這是因為時任行政院長蘇貞昌、時任桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘時時緊盯，「一條水管更是救了全世界產業」；幾天前她參訪提前5個月完成的鶯歌「雙北共飲翡翠水」計畫，串聯基隆、台北、新北、桃園到新竹的穩定供水，這就是民進黨，「我們的立委對執政團隊，不只會用心監督，更會用力督促」，7年多執政道路上，難免有所起伏，但台灣始終在正確的道路上前進。