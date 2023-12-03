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快訊／民進黨封街造勢喊「美德贏台灣」　姚立明：我們贏定了啦！

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，姚立明致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德競選總部主委姚立明。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰到數41天，民進黨正副總統賴清德、蕭美琴全國競選總部成立大會今（3）登場，競總主委姚立明登台高呼，「我們贏定了啦！」因為前總統馬英九曾向國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲說「兩個參選不可能贏」，副總統參選人趙少康也講了12次「柯侯只會爭第二名」，柯更當著侯的面宣稱「你也選不贏啦」。

姚立明今天下午在全國競選總部成立大會登台助講，他說，雖然過去半年，所有民調賴清德都領先，可是他還是有3件事情要分享：第一，賴清德有兩個看得見的對手，一個完全看不見的對手，他天天在動作，如果不是他，就不會有兩億美金要柯文哲簽字，如果不是他，鴻海創辦人郭台銘也不會退選，「各位絕對不要以為，看得見的才是對手，未來40天，他會怎麼做？他又有什麼動作？他都會針對著賴清德、蕭美琴來」。

其次，姚立明表示，不過，賴清德是個有準備的人，如同一位流氓要欺負隔壁的老實人，他什麼時候會去打那個人？他只有一個想法，就是那個人沒有準備，或者是打一巴掌就投降的人，這位流氓就進去了，「我們的對手就是這樣的人，可是賴清德不是，賴清德是什麼？賴清德是現在就有準備，看他會怎麼做」，如同總統蔡英文過去8年都有準備，所以賴說若他當選，戰爭的機會最小。

最後，姚立明談及，「40天了，我們贏定了啦！」他說，這不是他說的，這是趙少康、馬英九、柯文哲都說「賴清德贏定了」，馬英九兩個禮拜前就對著侯友宜和柯文哲說，「你們兩個參選，不可能贏啦」，趙少康也講了12次「你們只會爭第二名」，柯文哲則當著侯友宜的面，說「你也選不贏啦」。

姚立明說，他不會因人廢言，「所以我們都同意他的話，對不對？」他疾呼，40天以後，1月13日再邀請各位，重新回到這裡來，好不好？重新回到這裡，來證明他們講得都對，好不好？隨後帶領群眾高呼「賴清德凍蒜、蕭美琴凍蒜」口號。

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